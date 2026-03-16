In der Westliga lief nur eine Premiere nach Wunsch

Apropos Grünau: Auch die Walser haben einen neuen Coach an der Seitenlinie und sein Debüt war nicht von Erfolg gekrönt. Die Mannschaft von Bernhard Huber-Rieder kassierte in Dornbirn eine 2:4-Niederlage. „Wenn man schon nach 15 Minuten 0:3 hinten liegt, nach einer viermonatigen Vorbereitung auf dieses Spiel, ist das ernüchternd“, seufzte der 33-Jährige, der im Winter von Straßwalchen kam. Positiv stimmte ihn aber die Moral seiner Truppe: „Auch wenn es jetzt blöd klingt, aber wir waren über 60 Minuten eigentlich die bessere Mannschaft, hätten auch mit etwas Glück noch zurückkommen können.“ Gerade deshalb soll die Auftaktniederlage für Grünau kein Beinbruch für das Frühjahr sein.