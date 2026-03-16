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Zwist um Bootshaus

Gemeinde legt Immo-Verkauf an Fußballstar auf Eis

Salzburg
16.03.2026 09:00
Konrad Laimer will das Bootshaus kaufen. Nun liegt allerdings ein Abrissbescheid vor.
Konrad Laimer will das Bootshaus kaufen. Nun liegt allerdings ein Abrissbescheid vor.(Bild: Krone KREATIV/Wassersportzentrum Mondsee, GEPA pictures/ Manuel Binder )
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Konrad Laimer will ein Bootshaus am Mondsee kaufen. Der Vertrag mit dem Fußballstar ist zwar unterschrieben, aber grünes Licht gibt es nicht. Denn: Die Gemeinde will das schmucke Bootshaus als Schwarzbau abreißen lassen.

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Am nordwestlichen Ufer in Mondsee spielt sich ein Drama ab. Am Areal des dortigen Alpenseebades steht seit 26 Jahren ein privates Bootshaus, in welchem das Wassersportzentrum Mondsee eingemietet ist. Der Besitzer und Betreiber des Sportzentrums, Josef Mörtl, hatte schon im vergangenen Mai bei der Gemeinde gemeldet, das Gebäude verkaufen zu wollen.

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„Ich habe angesucht, die Servitutsrechte, also Kanal-, Strom-, Wasser- und Zufahrtsrechte, an den Neubesitzer zu übertragen, wie es ihm laut Grundbuch zusteht. Seither legt sich die Gemeinde quer“, so Mörtl. Es heißt, dass das Gebäude ein Schwarzbau sei und abgerissen werden müsse. „Ich habe beim Bau neun Bescheide gebraucht, die alle positiv ausgefallen sind. Erst als ich verkaufen wollte, gab es plötzlich Probleme“, ärgert sich der 70-Jährige.

Der Käufer ist prominent: Fußballstar Konrad Laimer hat den Kaufvertrag unterzeichnet. Er ist am benachbarten Wolfgangsee in Abersee aufgewachsen. Mörtl hat Einspruch gegen den Abrissbescheid eingelegt, der am Dienstag am Landesverwaltungsgericht Linz verhandelt wird. 

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