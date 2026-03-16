Gemeinde legt Immo-Verkauf an Fußballstar auf Eis

„Ich habe angesucht, die Servitutsrechte, also Kanal-, Strom-, Wasser- und Zufahrtsrechte, an den Neubesitzer zu übertragen, wie es ihm laut Grundbuch zusteht. Seither legt sich die Gemeinde quer“, so Mörtl. Es heißt, dass das Gebäude ein Schwarzbau sei und abgerissen werden müsse. „Ich habe beim Bau neun Bescheide gebraucht, die alle positiv ausgefallen sind. Erst als ich verkaufen wollte, gab es plötzlich Probleme“, ärgert sich der 70-Jährige.