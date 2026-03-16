Christina (8) bekam ein Therapierad gespendet

Seine 29 Mitglieder sammeln Spenden, um beeinträchtigte Kinder mit Therapien oder – wie im Fall von Christina – mit Therapiemitteln zu unterstützen. „Hier haben wir rund 4000 Euro dazugespendet. Und man hat gesehen, dass es das auf jeden Fall wert ist“, freut sich Jackstadt. Insgesamt wohnten rund 80 Besucher dem Spektakel bei, und auch sie gingen nicht leer aus: 15 Lkw fuhren im Anschluss eine kleine Runde im Konvoi, mit staunenden Kindern als Beifahrern.