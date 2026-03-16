Christina (8) bekam ein Therapierad gespendet

Die beeinträchtigte Christina (8) bekam ein Therapiefahrrad mit Elektroantrieb und Stützrädern von wohltätigen Lastwagenfahrern überreicht. Nun kann sie mit ihrer Familie auf Ausfahrten gehen. „Sie hat vor Freude gestrahlt“, sind die fleißigen Helfer zufrieden.
„Es geht nicht nur um ein Fahrrad, das übergeben wird, sondern um ein Stück Lebensqualität und Freiheit.“ Freudestrahlend nahm Christina (8) das Elektrofahrrad mit Stützrädern entgegen. Sie lebt mit Asperger-Autismus und leidet zudem an einer schmerzhaften Fehlbildung, die Nährstoffmangel verursacht, Muskelkraft raubt und sie körperlich erschöpft.
„Es war so herzerwärmend“
Dennoch liebt die Achtjährige aus Gschwandt Bewegung. Seit langem wünschte sie sich sehnlichst, mit ihrer Familie gemeinsam Fahrrad fahren zu können. „Es war so herzerwärmend. Ich bin immer noch ganz emotional“, ist Helferin Jutta Jackstadt gerührt. Ermöglicht wurde die Aktion vom Verein „Fahrer für Kinder – das Original“.
Seine 29 Mitglieder sammeln Spenden, um beeinträchtigte Kinder mit Therapien oder – wie im Fall von Christina – mit Therapiemitteln zu unterstützen. „Hier haben wir rund 4000 Euro dazugespendet. Und man hat gesehen, dass es das auf jeden Fall wert ist“, freut sich Jackstadt. Insgesamt wohnten rund 80 Besucher dem Spektakel bei, und auch sie gingen nicht leer aus: 15 Lkw fuhren im Anschluss eine kleine Runde im Konvoi, mit staunenden Kindern als Beifahrern.
Erste Runden gedreht
Die vielen Lichter, Lastwagen und Leute überwältigten die achtjährige Christina ein bisschen – doch nach der Übergabe, als sich die Aufmerksamkeit der Gäste den Zugmaschinen zuwandte, schnappte sie sich ihr neues Rad und drehte erste Runden auf dem Parkplatz. Damit steht nun ausgedehnten Radtouren mit ihren Eltern und Geschwistern nichts mehr im Weg!
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