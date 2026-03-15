Who's playing in the Champions League?
Goalkeeper crisis at Bayern! Ulreich injured too
This is the last thing Munich wanted to hear! With Bayern already without Manuel Neuer and Jonas Urbig, Sven Ulreich has now also been injured. Who will guard Bayern’s goal against Atalanta Bergamo? Two names are being considered.
“Sven Ulreich suffered a torn muscle in his right adductors during Saturday’s Bundesliga away game at Bayer Leverkusen (1-1). This is the result of a thorough examination by FC Bayern’s medical department. The goalkeeper will therefore be sidelined for the time being,” the record champions announced on Sunday.
A matter-of-fact assessment of the fact that Munich now faces a major dilemma. With starting goalkeeper Neuer and his backup Urbig already sidelined, the experienced Ulreich is now out as well. Bayern has not yet revealed who will be between the posts for Wednesday’s Champions League return leg against Atalanta Bergamo.
Two possible candidates
Urbig won’t be an option until after the international break at the end of March. It’s not yet known exactly when Neuer will return to the squad. The veteran is dealing with a minor muscle tear. Even more bitter: Even the actual fourth-choice goalkeeper, Leon Klanac, is currently sidelined with an injury.
A 16-year-old could therefore make his Bayern debut against Bergamo. Leonard Prescott was already part of Munich’s Champions League squad in the first leg. Jannis Bärtl, who serves as the number two for Munich’s regional league team, is considered an alternative.
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