Torwart-Beben bei Bayern! Auch Ulreich verletzt

Eine trockene Analyse dafür, dass man in München nun vor einem ganz großen Rätsel steht. Nachdem bereits Stammtorhüter Neuer und dessen Vertreter Urbig ausfallen, fällt nun auch noch der routinierte Ulreich aus. Wer im Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch zwischen den Pfosten steht, haben die Bayern noch nicht verraten.