Torwart-Beben bei Bayern! Auch Ulreich verletzt

Auf diese Neuigkeiten hätte man in München gerne verzichtet! Nachdem die Bayern bereits auf Manuel Neuer und Jonas Urbig verzichten müssen, hat sich nun auch noch Sven Ulreich verletzt. Wer wird jetzt gegen Atalanta Bergamo das Tor der Bayern hüten? Zwei Namen gelten als Option.
„Sven Ulreich hat sich beim Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen (1:1) einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen. Dies ist das Ergebnis einer eingehenden Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. Damit fällt der Torhüter zunächst aus“, ließ der Rekordmeister am Sonntag wissen.
Eine trockene Analyse dafür, dass man in München nun vor einem ganz großen Rätsel steht. Nachdem bereits Stammtorhüter Neuer und dessen Vertreter Urbig ausfallen, fällt nun auch noch der routinierte Ulreich aus. Wer im Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch zwischen den Pfosten steht, haben die Bayern noch nicht verraten.
Zwei mögliche Kandidaten
Urbig wird erst nach der Länderspielpause Ende März eine Option sein. Wann genau Neuer wieder im Kader stehen wird, ist noch nicht bekannt. Der Routinier laboriert aber an einem kleinen Muskelfaserriss. Noch bitterer: Sogar die eigentliche Nummer vier, Leon Klanac, fällt derzeit verletzt aus.
Gegen Bergamo könnte deshalb ein 16-Jähriger sein Bayern-Debüt geben. Bereits im Hinspiel war Leonard Prescott Teil des CL-Kaders der Münchner. Als Alternative gilt Jannis Bärtl, der als Nummer zwei des Regionalliga-Teams der Münchner fungiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.