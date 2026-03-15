Tor aus 68 Metern! Fußball-Welt feiert Real-Ass

Es war nicht das erste Mal, dass der 21-Jährige es aus großer Distanz versucht hatte. Im März 2024 zog der türkische Nationalspieler kurz nach seiner Einwechslung beim 4:2 in Osasuna von der Mittellinie ab – und traf den Querbalken. Daran erinnerte sich sein Teamkollege Brahim Diaz: „In Osasuna traf er die Latte, heute war er drin. Es war ein wunderbarer Schuss, ein fantastisches Tor.“ Bei Real fehlte David Alaba wegen einer Wadenblessur.