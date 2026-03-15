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„Wunder von Güler“

Tor aus 68 Metern! Fußball-Welt feiert Real-Ass

La Liga
15.03.2026 13:52
„Wundertor“-Zauberer Arda Güler (Mitte) lässt sich feiern ...
„Wundertor“-Zauberer Arda Güler (Mitte) lässt sich feiern ...(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein Traumtor aus 68 Metern von Arda Güler hat die Fans im Estadio Santiago Bernabeu von Real Madrid in eine Mischung aus Ekstase und Ungläubigkeit versetzt! 

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Jeder hat einfach die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Es ist ein unglaubliches Tor“, sagte Trainer Alvaro Arbeloa. „Das Tor allein war das Eintrittsgeld wert.“ Beim 4:1 gegen David Affengrubers Elche war der Treffer in der 89. Minute der Schlusspunkt eines überlegenen Sieges.

„Dann habe ich es versucht – und Traumtor!“
„Sie werden sagen können, dass sie das ‘Wunder von Güler‘ gesehen haben“, schrieb die Sportzeitung „Marca“. Güler hatte in der Mitte der eigenen Hälfte den Ball bekommen, zog nach kurzem Dribbling mit links ab. Der Ball flog in hohem Bogen über den weit vor seinem Tor stehenden Elche-Keeper Matias Dituro, prallte einmal auf und schlug im Tor ein.

Güler hob nur beide Arme, verzog keine Miene nach seinem Tor. „Ich bin sehr glücklich. Ich habe nach dem Torhüter gesehen und er stand nicht gut. Dann habe ich es versucht – und Traumtor“, sagte Güler.

Es war nicht das erste Mal, dass der 21-Jährige es aus großer Distanz versucht hatte. Im März 2024 zog der türkische Nationalspieler kurz nach seiner Einwechslung beim 4:2 in Osasuna von der Mittellinie ab – und traf den Querbalken. Daran erinnerte sich sein Teamkollege Brahim Diaz: „In Osasuna traf er die Latte, heute war er drin. Es war ein wunderbarer Schuss, ein fantastisches Tor.“ Bei Real fehlte David Alaba wegen einer Wadenblessur.

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