Mit über 50 km/h gegen Pkw: Auto überschlug sich

Schutzengel an Bord

„Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto des 18-Jährigen.“ Schlussendlich landete der Pkw auf dem Dach. Offenbar hatte der Lenker mehrere Schutzengel an Bord. Bei dem „Salto“ blieb er nämlich unverletzt. Auch sonst gab es keine Verletzten. „Während der Unfallaufnahme war die L206 nur erschwert passierbar“, so die Beamten abschließend.