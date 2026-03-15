Mit über 50 km/h gegen Pkw: Auto überschlug sich

Spektakulärer Unfall am Samstagabend in Itter im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Ein Einheimischer (18) übersah ein abgestelltes Auto und prallte mit mehr als 50 km/h gegen das Heck des Fahrzeugs. Der Pkw des jungen Mannes überschlug sich.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 20.15 Uhr. Der 18-Jährige fuhr mit dem Auto in Itter entlang der L206. „Aus Unachtsamkeit übersah er einen Pkw, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war“, heißt es von den Ermittlern. In weiterer Folge prallte der junge Tiroler mit einer Geschwindigkeit von 55 km/h gegen das Heck des Fahrzeugs.
Schutzengel an Bord
„Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto des 18-Jährigen.“ Schlussendlich landete der Pkw auf dem Dach. Offenbar hatte der Lenker mehrere Schutzengel an Bord. Bei dem „Salto“ blieb er nämlich unverletzt. Auch sonst gab es keine Verletzten. „Während der Unfallaufnahme war die L206 nur erschwert passierbar“, so die Beamten abschließend.
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