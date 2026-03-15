Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Lenker übersehen

Mit über 50 km/h gegen Pkw: Auto überschlug sich

Tirol
15.03.2026 08:08
Nach dem Überschlag blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen.
Nach dem Überschlag blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Spektakulärer Unfall am Samstagabend in Itter im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Ein Einheimischer (18) übersah ein abgestelltes Auto und prallte mit mehr als 50 km/h gegen das Heck des Fahrzeugs. Der Pkw des jungen Mannes überschlug sich.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 20.15 Uhr. Der 18-Jährige fuhr mit dem Auto in Itter entlang der L206. „Aus Unachtsamkeit übersah er einen Pkw, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war“, heißt es von den Ermittlern. In weiterer Folge prallte der junge Tiroler mit einer Geschwindigkeit von 55 km/h gegen das Heck des Fahrzeugs.

Lesen Sie auch:
Am Dach liegend, fanden die Einsatzkräfte das Auto vor. Vom Lenker fehlte aber jede Spur.
Auto landete im Schnee
Betrunkener ohne Schein ging nach Überschlag heim
06.02.2026

Schutzengel an Bord
„Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto des 18-Jährigen.“ Schlussendlich landete der Pkw auf dem Dach. Offenbar hatte der Lenker mehrere Schutzengel an Bord. Bei dem „Salto“ blieb er nämlich unverletzt. Auch sonst gab es keine Verletzten. „Während der Unfallaufnahme war die L206 nur erschwert passierbar“, so die Beamten abschließend.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
15.03.2026 08:08
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Kitzbühel
UnfallAuto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
226.406 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
202.824 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
172.411 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
1875 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1466 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1061 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf