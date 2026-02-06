Betrunkener ohne Schein ging nach Überschlag heim

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Freitag im Tiroler Zillertal: Ein 23-Jähriger geriet mit seinem Auto über den Straßenrand hinaus, woraufhin sich der Wagen überschlug und im Graben landete. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fehlte von dem Lenker jede Spur. Dieser war heimgegangen. Der Verdächtige hätte gar nicht fahren dürfen – in mehrfacher Hinsicht.
Gegen 3 Uhr ereignete sich der spektakuläre Unfall in Schlitters. Der 23-jährige Einheimische sei aus bisher unbekannter Ursache rechts über den Fahrbahnrand einer Gemeindestraße hinausgeraten. Das Auto habe sich daraufhin überschlagen und sei am Dach liegend links in den angrenzenden Graben geschlittert, berichtete die Polizei.
Der 23-jährige Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und begab sich anschließend nach Hause.
Ermittler von der Polizei
Passant entdeckte Wrack
Der Lenker konnte sich offenbar eigenständig aus dem Wagen befreien. Anstatt Hilfe zu verständigen, sei der junge Verdächtige aber einfach nach Hause marschiert. Ein Passant entdeckte etwas später das Wrack im Straßengraben und schlug Alarm. Gegen 3.30 Uhr trafen die Einsatzkräfte schließlich am Unfallort ein.
Betrunken daheim angetroffen
„Da sich der Unfalllenker nicht mehr vor Ort befand, fuhr die Polizeistreife gemeinsam mit der Rettung zur Wohnadresse des Zulassungsbesitzers“, heißt es vonseiten der Ermittler. Dort trafen sie den 23-Jährigen auch an.
Der mutmaßliche Unfalllenker wies keine Verletzungen auf. Brisant: „Er ist nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung und ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv“, so die Ermittler. Dem 23-Jährigen blüht eine saftige Strafe – entsprechende Anzeigen folgen.
