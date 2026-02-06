Vorteilswelt
Auto landete im Schnee

Betrunkener ohne Schein ging nach Überschlag heim

Tirol
06.02.2026 10:48
Am Dach liegend, fanden die Einsatzkräfte das Auto vor. Vom Lenker fehlte aber jede Spur.
Am Dach liegend, fanden die Einsatzkräfte das Auto vor. Vom Lenker fehlte aber jede Spur.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Freitag im Tiroler Zillertal: Ein 23-Jähriger geriet mit seinem Auto über den Straßenrand hinaus, woraufhin sich der Wagen überschlug und im Graben landete. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fehlte von dem Lenker jede Spur. Dieser war heimgegangen. Der Verdächtige hätte gar nicht fahren dürfen – in mehrfacher Hinsicht.

Gegen 3 Uhr ereignete sich der spektakuläre Unfall in Schlitters. Der 23-jährige Einheimische sei aus bisher unbekannter Ursache rechts über den Fahrbahnrand einer Gemeindestraße hinausgeraten. Das Auto habe sich daraufhin überschlagen und sei am Dach liegend links in den angrenzenden Graben geschlittert, berichtete die Polizei.

Zitat Icon

Der 23-jährige Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und begab sich anschließend nach Hause.

Ermittler von der Polizei

Passant entdeckte Wrack
Der Lenker konnte sich offenbar eigenständig aus dem Wagen befreien. Anstatt Hilfe zu verständigen, sei der junge Verdächtige aber einfach nach Hause marschiert. Ein Passant entdeckte etwas später das Wrack im Straßengraben und schlug Alarm. Gegen 3.30 Uhr trafen die Einsatzkräfte schließlich am Unfallort ein.

Die Feuerwehr barg das demolierte Fahrzeug.
Die Feuerwehr barg das demolierte Fahrzeug.(Bild: ZOOM Tirol)

Betrunken daheim angetroffen
„Da sich der Unfalllenker nicht mehr vor Ort befand, fuhr die Polizeistreife gemeinsam mit der Rettung zur Wohnadresse des Zulassungsbesitzers“, heißt es vonseiten der Ermittler. Dort trafen sie den 23-Jährigen auch an.

Lesen Sie auch:
Blindes Vertrauen in das Navi wurde der Frau zum Verhängnis.
Nur von Baum gestoppt
Mit Navi auf eisigen Forstweg: Pkw fast abgestürzt
05.02.2026

Der mutmaßliche Unfalllenker wies keine Verletzungen auf. Brisant: „Er ist nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung und ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv“, so die Ermittler. Dem 23-Jährigen blüht eine saftige Strafe – entsprechende Anzeigen folgen.

Tirol

krone.tv

