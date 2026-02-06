Betrunkener ohne Schein ging nach Überschlag heim

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Freitag im Tiroler Zillertal: Ein 23-Jähriger geriet mit seinem Auto über den Straßenrand hinaus, woraufhin sich der Wagen überschlug und im Graben landete. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fehlte von dem Lenker jede Spur. Dieser war heimgegangen. Der Verdächtige hätte gar nicht fahren dürfen – in mehrfacher Hinsicht.