Dramatische Szenen

Tränen und Angst bei Irans Fußball-Frauen

Fußball International
11.03.2026 10:18
Die Abreise des iranischen Frauen-Fußballnationalteams aus Australien verlief Augenzeugen ...
Die Abreise des iranischen Frauen-Fußballnationalteams aus Australien verlief Augenzeugen zufolge äußerst emotional.(Bild: EPA/FAZRY ISMAIL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Einige weinten, andere umarmten sich lange, bevor sie ihre Plätze im Flugzeug einnahmen: Die Abreise des iranischen Frauen-Fußballnationalteams aus Australien verlief Augenzeugen zufolge äußerst emotional. Für viele Spielerinnen dürfte damit die Chance auf Asyl in Down Under endgültig vorbei sein. Sieben Teammitglieder hatten zuvor das Angebot der australischen Regierung auf humanitäre Visa angenommen – eine der Frauen änderte aber in letzter Minute noch ihre Meinung.

Journalisten der Zeitung „Sydney Morning Herald“, die den Nachtflug von Sydney nach Kuala Lumpur begleiteten, berichteten von dramatischen Szenen. Kurz vor dem Boarding hätten mehrere Spielerinnen Tränen in den Augen gehabt. Eine Frau habe noch ein letztes Telefonat mit ihrer Familie geführt, um zu entscheiden, ob sie zu den Teamkolleginnen gehören wollte, die in Australien bleiben. Am Ende stieg sie dennoch in das Flugzeug.

Angst vor Konsequenzen wegen stillen Protests
Die Reise der „Löwinnen“, wie die Mannschaft genannt wird, steht seit Tagen im Mittelpunkt internationaler Aufmerksamkeit. Das Team war wegen eines stillen Protests beim in Australien ausgetragenen Asien-Cup in der Heimat in die Kritik geraten. Beim ersten Gruppenspiel hatten die Spielerinnen während der Nationalhymne geschwiegen – im Iran wurde das als Zeichen gegen die Führung in Teheran gewertet.

Staatsmedien bezeichneten sie später als „Verräterinnen“, auch wenn sie bei den folgenden Partien wieder mitsangen. Beobachter befürchten, dass den Frauen nach ihrer Rückkehr Konsequenzen drohen oder ihre Familien unter Druck geraten, falls sie nicht zurückkehren sollten.

„Ich darf nicht mit Ihnen sprechen“
Während des Flugs saßen viele der Frauen nach Angaben des „Sydney Morning Herald“ schweigend in der Economy-Kabine. Auf Fragen reagierten sie zurückhaltend. „Ich darf nicht mit Ihnen sprechen“, sagte eine Spielerin den Reportern zufolge und deutete auf die Betreuer der Mannschaft.

Irans Frauen-Fußball-Nationalteam am Flughafen.
Irans Frauen-Fußball-Nationalteam am Flughafen.(Bild: EPA/FAZRY ISMAIL)

Nach der Landung in der Früh (Ortszeit) in Kuala Lumpur wartete Irans Botschafter in Malaysia bereits am Ausgang des Flugzeugstegs. Während einige Offizielle ihn begrüßten, wirkten viele Spielerinnen still und angespannt und starrten auf ihre Handys. Die Auswahl wurde danach in Hotels untergebracht. Wann die Weiterreise erfolgt, war zunächst unklar. Von Malaysia aus soll die Mannschaft über die Türkei weiter in den Iran reisen.

Vorausgegangen waren dramatische Momente an der Gold Coast, wo die Spielerinnen während des Turniers untergebracht waren. Einige sollen aus dem Mannschaftsbus SOS-Zeichen gezeigt haben. Aktivisten forderten daraufhin die australische Regierung auf, den Frauen Asyl zu gewähren.

Sieben Teammitglieder nehmen Asyl-Angebot an
Fünf Spielerinnen erhielten schließlich humanitäre Visa, nachdem sie von der australischen Polizei aus ihrem Hotel gebracht worden waren. Zwei weitere Teammitglieder entschieden sich später ebenfalls, nicht zurückzukehren. Eine der Frauen entschied sich aber laut Innenminister Tony Burke in letzter Minute, doch in den Iran zurückzufliegen.

Burke betonte, allen Spielerinnen sei vor der Abreise Asyl angeboten worden. „Wir haben dafür gesorgt, dass es keine Eile gab, keinen Druck“, sagte er. Viele hätten jedoch aus Sorge um ihre Familien im Iran darauf verzichtet. Eine Spielerin erklärte schlicht: „Der Iran ist unser Zuhause.“

Reza Pahlavi
Reza Pahlavi(Bild: AFP/KEVIN DIETSCH)

Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai teilte auf X mit: „Keine Sorge – der Iran erwartet euch mit offenen Armen. Kommt nach Hause.“ Der im Exil lebende Oppositionspolitiker Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, warnte jedoch vor möglichen Repressionen. Das Regime spiele oft zunächst Versöhnung vor, bevor später Strafen folgten. „Zuerst gibt es Drohungen, dann ein inszeniertes Zeichen der Barmherzigkeit – und schließlich stille Vergeltung, sobald die Kameras aus sind“, schrieb er.

Fußball International
11.03.2026 10:18
