Nur ein Drittel fühlt sich fit für die Zukunft

Die Schülerunion präsentierte jüngst die Ergebnisse ihrer bundesweiten Umfrage mit mehreren tausend Schülern. Diese zeige einige Problembereiche im Bildungssystem auf, erläuterte Sixtus Schmiderer, Landesobmann der Tiroler Schülerunion. „Die Umfrage macht deutlich, dass viele Schüler zu wenig Einblick in ihre Möglichkeiten nach der Schule haben. In den Schulen braucht es daher mehr Zeit und Ressourcen für Bildungs- und Berufsorientierung“, zeigt der Landesobmann auf.