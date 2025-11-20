Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umfrage

Freude an der Schule nimmt mit Alter deutlich ab

Vorarlberg
20.11.2025 14:45
Anfangs gehen die Kleinen noch besonders gerne in die Schule.
Anfangs gehen die Kleinen noch besonders gerne in die Schule.(Bild: Evelyn Hronek)

In einer groß angelegten und über mehrere Jahre laufenden Studie wurden Stärken und Schwächen der Volksschulen in Vorarlberg beleuchtet. Befragt wurden die Eltern der Kids, die Ergebnisse liefern interessante Einblicke in den Schulalltag.   

0 Kommentare

Wie steht es um die Lernfreude bei Vorarlbergs Volksschülern, wie um die Zufriedenheit der Eltern mit der Ausbildung? Fragen wir diese wurden seit dem Jahr 2021 in einer groß angelegten Studie der Bildungsdirektion Vorarlberg den Eltern von Schülern und Schülerinnen mittels Fragebogen gestellt – 7336 Eltern haben den Fragebogen ausgefüllt, was einer Rücklaufquote von 85 Prozent entspricht, insgesamt wurden 63 Volksschulen erfasst. Am Donnerstag wurden die Ergebnisse präsentiert.

Eines vorweg, die Eltern sind mit dem Angebot der Volksschulen zum größten Teil zufrieden, allerdings zeigen die Studienergebnisse auch Felder auf, in denen gewisse Anpassungen vorgenommen werden sollten.

Eltern machen Druck
So wird etwa die Schulfreude ihrer Kinder von den Eltern als generell hoch eingestuft. Im ersten Jahr liegt die Freude, in die Schule zu gehen, bei Mädchen bei 96 Prozent und bei Burschen bei 92 Prozent. Im Laufe der Schulstufen nimmt diese Freude aber deutlich ab, denn im vierten Jahr kommt dieser Wert über 60 Prozent nicht mehr hinaus. Die Gründe dafür sieht die Pädagogische Leiterin der Bildungsdirektion, Monika Steurer, vor allem im Druck, den Eltern erzeugen. Das ist insofern nachvollziehbar, weil sich natürlich viele Eltern wünschen, der Nachwuchs würde es aufs Gymnasium schaffen.

Zitat Icon

Wir verfügen nun über eine fundierte Datengrundlage, die den Bildungsstandort Vorarlberg umfassend abbildet und uns wichtige Einblicke in die Perspektive der Eltern auf Schule und Unterricht bietet.

Landesrätin Barbara Schöbi-Fink

Ähnlich verhält es sich mit der Freude am Lernen: 84 Prozent der Eltern nehmen bei ihrem Kind hohe Lernfreude wahr. Mädchen (89 Prozent) lernen dabei deutlich lieber als Buben (81 Prozent). Aber auch dieser Wert nimmt mit den Schulstufen kontinuierlich ab. Besonders deutlich wird das Absinken der Lernfreude in der vierten Schulstufe. „Mögliche Gründe dafür sind das steigende Anforderungsniveau oder auch der Notendruck in der vierten Schulstufe im Hinblick auf den Übergang in die Sekundarstufe I“, heißt es dazu in der Studie.

Lieblingsfach der Kids
Interessant ist auch, wer welche Fächer lieber hat. Mädchen sind auch hier in der Pole Position – nur Mathe mögen die Buben lieber. „Bewegung und Sport“ ist mit 94 Prozent übrigens das deklarierte Lieblingsfach der Kids.

Für die Schulen ist die Studie ein wertvoller Hinweisgeber auf Verbesserungspotenzial. Die Daten sollen zur Weiterentwicklung der Schulen beitragen, erklärte Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP).

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 2°
Symbol Schneefall
Bludenz
-1° / 3°
Symbol bedeckt
Dornbirn
1° / 4°
Symbol bedeckt
Feldkirch
-0° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
225.873 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
175.906 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
163.299 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
775 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Vorarlberg
Umfrage
Freude an der Schule nimmt mit Alter deutlich ab
In Velden und in Lech
Kult-Taxler Lupo kennt sie alle: „Hab viel erlebt“
Spiegelglatte Fahrbahn
Schneefall brachte Autos und Lkw ins Schleudern
Brandursache unklar
Wohnhaus in Vorarlberg wegen Feuer evakuiert
Krone Plus Logo
Aufdeckerin entsetzt
Wenn das Tierwohl dem Profitdenken geopfert wird
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf