Freude an der Schule nimmt mit Alter deutlich ab

Eltern machen Druck

So wird etwa die Schulfreude ihrer Kinder von den Eltern als generell hoch eingestuft. Im ersten Jahr liegt die Freude, in die Schule zu gehen, bei Mädchen bei 96 Prozent und bei Burschen bei 92 Prozent. Im Laufe der Schulstufen nimmt diese Freude aber deutlich ab, denn im vierten Jahr kommt dieser Wert über 60 Prozent nicht mehr hinaus. Die Gründe dafür sieht die Pädagogische Leiterin der Bildungsdirektion, Monika Steurer, vor allem im Druck, den Eltern erzeugen. Das ist insofern nachvollziehbar, weil sich natürlich viele Eltern wünschen, der Nachwuchs würde es aufs Gymnasium schaffen.