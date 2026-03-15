Tausende Potenzmittel bleiben beim Zoll hängen

Vorsicht vor gefälschten Tabletten und Co. geboten

Besteller von Arzneimitteln können sich ohne böse Absicht strafbar machen – zum Beispiel, indem sie die Produkte aus Drittstaaten, wie etwa den USA oder China, bestellen. Eine weitere Gefahr sind Fake-Apotheken. Täuschend echt können betrügerische Online-Shops wirken. Das Geld ist dann weg, die Ware kommt niemals an. Auch gefälschte Medikamente sind im Umlauf. Ein Warnsignal kann ein fehlender Beipackzettel sein. Hier ist besondere Vorsicht geboten, denn die Dosierungen der Wirkstoffe können entweder zu hoch oder niedrig sein.