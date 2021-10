Zoll stellt 190 Kilo Schmuggel-Medikamente sicher

In diesem Jahr gab es noch keine großen Schmuggelfälle, wo Medikamente in Massen aufgegriffen werden. Dadurch ist auch die bisher sichergestellte Anzahl an Medikamenten niedriger als in den Vorjahren (2020: 345.966 Stück). „Schmugglerbanden, die hinter diesen großen Schmuggelfällen stehen, reagieren auf Zollkontrollen und weichen rasch auf andere Routen und Destinationen aus“, so der Finanzminister.