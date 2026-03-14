Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Volha Hapeyeva

Eine Nomadin zwischen Welten und Sprachen

Steiermark
14.03.2026 18:00
Volha Hapeyeva
Volha Hapeyeva(Bild: www.lunghammer.at)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Die belarussische Autorin Volha Hapeyeva war 2020 Grazer Stadtschreiberin und legt nun mit „Wörterbuch einer Nomadin“ einmal mehr ein kluges, poetisches Buch über die (Un-)Möglichkeit eines grenzenlosen Lebens vor.

0 Kommentare

Volha Hapeyeva verweigert sich dagegen, als Exilantin bezeichnet zu werden. Die Autorin hat ihre Heimat Belarus zwar alles andere als freiwillig verlassen und seitdem in vielen Ländern gelebt – unter anderem ein Jahr als Stadtschreiberin in Graz. Aber sie sieht sich selbst als Nomadin, als Wandlerin zwischen Welten und Ländern – Belarus, Kreta, Japan, Deutschland.

Nicht zuletzt sieht sie sich aber auch als Nomadin zwischen Sprachen und Genres. „Im Zweifel ist die Sprache meiner Heimat“, hat sie der „Krone“ schon 2020 erzählt. Seit einiger Zeit schreibt sie nun auch auf Deutsch – in dieser Sprache ist auch ihr „Wörterbuch einer Nomadin“ entstanden, das sie nun im Grazer Droschl Verlag veröffentlicht hat.

Lesen Sie auch:
Sie verbringen die Corona-Zeit weit von ihrer Heimat entfernt: Volha Hapeyeva (r.) und ...
Künstler-Duo
Die Corona-WG auf dem Grazer Schloßberg
10.04.2020
Autorin Volha Hapeyeva
Eine Nomadin, die sich nur an der Luft festhält
09.04.2023

Einzelne Wörter dienen ihr darin als Ausgangspunkt für literarisch-essayistische Streifzüge entlang ihrer persönlichen Geschichte. Doch das Wörterbuch ist weit mehr als nur poetische Autofiktion. Denn Hapeyeva denkt in diesem Buch mit großem literarischem Scharfsinn über Sprache, Grenzen und Identität nach und thematisiert immer wieder die Kluft, die sich zwischen der Selbstwahrnehmung und der Zuschreibung von außen auftut: Wie frei kann man in einer globalisierten Welt sein, wenn man nicht den richtigen Reisepass hat? Wie selbstbestimmt kann man sich als Frau in einer von Männern dominierten Gesellschaft bewegen?

Hapeyeva macht keine großen Vorwürfe, sondern blickt auf die Politik im Kleinen und seziert diese mit einer eindrucksvoll poetischen Geste. Das Resultat ist Literatur, die fordert, aber eben auch wunderbare Erkenntnisse zutage fördert. „Wörterbuch einer Nomadin“ (200 Seiten, 24 Euro) ist im Grazer Droschl Verlag erschienen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
14.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
222.708 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
192.513 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
170.583 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2200 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1327 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1059 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf