Eine Nomadin zwischen Welten und Sprachen

Einzelne Wörter dienen ihr darin als Ausgangspunkt für literarisch-essayistische Streifzüge entlang ihrer persönlichen Geschichte. Doch das Wörterbuch ist weit mehr als nur poetische Autofiktion. Denn Hapeyeva denkt in diesem Buch mit großem literarischem Scharfsinn über Sprache, Grenzen und Identität nach und thematisiert immer wieder die Kluft, die sich zwischen der Selbstwahrnehmung und der Zuschreibung von außen auftut: Wie frei kann man in einer globalisierten Welt sein, wenn man nicht den richtigen Reisepass hat? Wie selbstbestimmt kann man sich als Frau in einer von Männern dominierten Gesellschaft bewegen?