Eine Nomadin, die sich nur an der Luft festhält

Volha Hapeyeva ist eine Nomadin - die Sorte, von der es derzeit Millionen gibt. Nicht ganz freiwillig hat die belarussische Autorin ihre Heimat verlassen und lebt im Exil. Sie pendelt von Stipendium zu Stipendium, von einer fremden Heimat in die nächste - unter anderem war sie 2019/20 als Stadtschreiberin in Graz. Doch ankommen kann sie nirgends so wirklich, und auch die alte Heimat gibt keinen Halt: „manchmal halte ich mich an der luft fest“, beschreibt sie in ihren neuen Gedichtband „Trapezherz“.