Scheffauer Ortschef: „Investieren statt jammern!“

Gemeinde wächst – neue Krabbelgruppe kommt

Schon heuer werden zwei Krabbelgruppen um 700.000 Euro eröffnet. 575.000 Euro muss die Gemeinde selbst berappen. Strubreiter hierzu: „Wir haben den Kindergarten und die Schule vor vier Jahren neu gebaut. Die alte Schule und ein fertiges Wohnbauprojekt haben wir verkauft und damit eine Gegenfinanzierung. Wir wachsen, jetzt brauchen wir neue Gruppen und stecken wieder Geld in die alte Schule.“ Eine bestehende Krabbelgruppe zieht in die neuen Räumlichkeiten, eine neue wird geschaffen.