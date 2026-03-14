Gegen Stromkasten gekracht und Flucht ergriffen

Mit einem Crash gegen einen Stromverteilerkasten der Tiwag endete eine Autofahrt in Matrei in Osttirol. Der Lenker oder die Lenkerin ergriff sofort die Flucht, ohne die Polizei zu informieren. Die Beamten konnten immerhin den Fahrzeugtyp eingrenzen.
Ereignet hat sich der Unfall irgendwann in der Nacht auf Samstag. „Im Bereich Marstallweg prallte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Stromverteilerkasten der Tiwag“, heißt es von den Ermittlern. Der Lenker oder die Lenkerin ergriff sofort die Flucht, ohne die Behörden zu informieren.
Zeugen gesucht
Aufgrund der vor Ort gefundenen Fahrzeugteile konnten die Beamten zumindest die Automarke eingrenzen. Bei dem Unfallfahrzeug dürfte es sich demnach um einen Renault Master II, einen Opel Movano A oder einen Nissan Interstar gehandelt haben.
Die Dienststelle in Matrei in Osttirol bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: 059133/7234
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