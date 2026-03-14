Gegen Stromkasten gekracht und Flucht ergriffen

Ereignet hat sich der Unfall irgendwann in der Nacht auf Samstag. „Im Bereich Marstallweg prallte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Stromverteilerkasten der Tiwag“, heißt es von den Ermittlern. Der Lenker oder die Lenkerin ergriff sofort die Flucht, ohne die Behörden zu informieren.