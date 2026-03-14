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Neuer FC Hollywood!

Unruhe! Auch Busfahrer und Koch mussten gehen

Deutsche Bundesliga
14.03.2026 05:58
In Wolfsburg läuft aktuell nur wenig nach Plan.
In Wolfsburg läuft aktuell nur wenig nach Plan.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

In seiner Kolumne schreibt „Krone“-Sportredakteur Rainer Bortenschlager über die sportliche Talfahrt der Wolfsburger ...

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Punktlandung für Patrick Wimmer! Am Montag gibt Ralf Rangnick seinen Teamkader bekannt, heute steht der 24-Jährige nach seinem Muskelfaserriss vor dem Comeback. Nach fünf Spielen Pause in Wolfsburg, dem neuen FC Hollywood in Deutschland.

Versalzenes Essen, aggressive Fahrweise
Nicht nur, weil beim 1:2 gegen HSV vermummte „Fans“ randalierten, mit Rauchtöpfen und Bengalen „protestierten“. Sondern weil der Konzern-Verein (VW) im Abstiegskampf die Nerven wegschmeißt. Denn Wolfsburg trennte sich nach nur zwei Punkten aus acht Spielen nicht nur von Trainer und Manager, sondern auch vom Koch und vom Busfahrer. Versalzenes Essen, zu aggressive Fahrweise – wobei haben sie versagt? Sie sollen für Unruhe gesorgt haben.

Unter Dieter Hecking soll Ruhe einkehren.
Unter Dieter Hecking soll Ruhe einkehren.(Bild: AP/Martin Meissner)

Jetzt soll Dieter Hecking als Feuerwehrmann, also als Trainer, das Chaos bereinigen. Da ruhen die Hoffnungen auf Wimmer. Der sich umso mehr auf die Wohlfühloase beim ÖFB-Team im Marbella-Camp (ab 23. März) und die Tests gegen Ghana und Südkorea freuen wird.

Heute geht’s aber für Wimmer zu Hoffenheim, zu den Überfliegern von Christian Ilzer und Geschäftsführer Andreas Schicker. Wieder fit ist auch Xaver Schlager, er steht morgen in Stuttgart im Leipziger Kader. Kevin Stöger glänzte gestern, traf für Gladbach mittels Traum-Freistoß zum 1:0 beim 2:0 gegen St. Pauli.

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