Unruhe! Auch Busfahrer und Koch mussten gehen

Versalzenes Essen, aggressive Fahrweise

Nicht nur, weil beim 1:2 gegen HSV vermummte „Fans“ randalierten, mit Rauchtöpfen und Bengalen „protestierten“. Sondern weil der Konzern-Verein (VW) im Abstiegskampf die Nerven wegschmeißt. Denn Wolfsburg trennte sich nach nur zwei Punkten aus acht Spielen nicht nur von Trainer und Manager, sondern auch vom Koch und vom Busfahrer. Versalzenes Essen, zu aggressive Fahrweise – wobei haben sie versagt? Sie sollen für Unruhe gesorgt haben.