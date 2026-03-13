Lenker (83) krachte in Autoheck von 55-Jähriger

Unfallursache unbekannt

Aus unklarer Ursache fuhr er im Bereich Schulleredt ungebremst gegen das Autoheck einer vor ihm fahrenden 55-Jährigen aus Wendling. Die Lenkerin sowie die 81-jährige Ehefrau wurden beim Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt und kamen nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.