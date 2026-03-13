Lenker (83) krachte in Autoheck von 55-Jähriger

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Ein Auffahrunfall am Freitagnachmittag endete mit zwei Verletzten. Ein 83-Jähriger fuhr mit seinem Auto ungebremst auf den vor ihm fahrenden Wagen auf. Die Lenkerin (55) und die Gattin des 83-Jährigen wurden verletzt.
Ein 83-Jähriger aus Raab war am Freitag gegen 15.20 Uhr mit seinem Auto auf der L 1129 von Andorf in Richtung seines Heimatortes unterwegs. Am Beifahrersitz saß seine 81-jährige Ehefrau.
Unfallursache unbekannt
Aus unklarer Ursache fuhr er im Bereich Schulleredt ungebremst gegen das Autoheck einer vor ihm fahrenden 55-Jährigen aus Wendling. Die Lenkerin sowie die 81-jährige Ehefrau wurden beim Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt und kamen nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.
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