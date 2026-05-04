Diebstahl in Bad Ischl: Wer kennt dieses Paar?

Wer kennt dieses Pärchen? Die Polizei veröffentlichte am Montag Fahndungsbilder von einem Mann und einer Frau, nachdem diese bereits am 18. März in einem Geschäft in Bad Ischl einen Diebstahl begangen haben sollen.
Zu einem Diebstahl in einem Geschäftslokal kam es am 18. März gegen 18 Uhr im Stadtgebiet von Bad Ischl. Kurz vor Geschäftsschluss kam ein Pärchen in ein Geschäft im Stadtzentrum. Während der Mann die Verkäuferin ablenkte, ging die Frau in die Werkstatt-Räumlichkeiten und stahl dort Bargeld aus einer Geldtasche.
Der Mann war circa 170 cm groß, hatte kurze schwarze glatte Haare und ein schmales Gesicht. Er war dunkel bekleidet. Die Frau war etwa 160 cm groß und schlank. Sie hatte lange schwarze glatte Haare, ein schmales Gesicht und trug Jeans, ein T-Shirt und eine Jacke. Die Staatsanwaltschaft Wels hat nun die Veröffentlichung der Fotos aus der Überwachungskamera angeordnet.
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