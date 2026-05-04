Diebstahl in Bad Ischl: Wer kennt dieses Paar?

Zu einem Diebstahl in einem Geschäftslokal kam es am 18. März gegen 18 Uhr im Stadtgebiet von Bad Ischl. Kurz vor Geschäftsschluss kam ein Pärchen in ein Geschäft im Stadtzentrum. Während der Mann die Verkäuferin ablenkte, ging die Frau in die Werkstatt-Räumlichkeiten und stahl dort Bargeld aus einer Geldtasche.