Pistenspaß ist auf den Bergen noch nicht vorbei

In heimischen Skigebieten ist es trotz Frühlingswetter im Tal noch weiß. Obwohl es auf den Pisten gegen Nachmittag erwartungsgemäß sulziger wird, soll Betrieb bis Ostern in den großen vier heimischen Skigebieten heuer keine Zitterpartie werden – zumal es in der Nacht noch friert, und auch wieder kühler werden soll.
Während im Flachland schon die Blumen aus dem Boden sprießen, ist es in den Bergen weiter weiß! Obwohl es bei den hohen Temperaturen kaum zu glauben ist, kann man in den großen heimischen Skigebieten nach wie vor dem Wintersport frönen.
Piste am Morgen, Sonne danach
Mit kleinen Einschränkungen, wie sich alle Betreiber der „großen Vier“ einig sind: „In der Früh und am Vormittag geht es am besten, weil es in der Nacht noch gefriert. Je später am Tag, desto sulziger der Schnee und umso mehr laden die Hütten und Sonnenterrassen zum Entspannen ein“, so Rupert Schiefer von der Dachstein-Seilbahnholding, Hinterstoder- und Wurzeralm-Chef Helmut Holzinger, Friedrich Drack vom Kasberg und Gerald Paschinger vom Hochficht quasi unisono.
Keine Zitterpartie
Große Zitterpartien wie letztes Jahr, ob der Schnee bis Saisonende hält, soll es heuer nicht geben: Die Dachstein-West-Skigebiete sowie Hinterstoder und Wurzeralm haben unverändert und nach aktuellem Stand uneingeschränkt bis Ostern offen. Am Kasberg wird ab sofort in den Wochenendbetrieb gewechselt, und am Hochficht ist noch bis 22. März Wedeln angesagt. Dorthin lockt heute zudem der Fichtl-Kids-Day junge Nachwuchs-Wintersportler mit zahlreichen Attraktionen.
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