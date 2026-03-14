Pistenspaß ist auf den Bergen noch nicht vorbei

Piste am Morgen, Sonne danach

Mit kleinen Einschränkungen, wie sich alle Betreiber der „großen Vier“ einig sind: „In der Früh und am Vormittag geht es am besten, weil es in der Nacht noch gefriert. Je später am Tag, desto sulziger der Schnee und umso mehr laden die Hütten und Sonnenterrassen zum Entspannen ein“, so Rupert Schiefer von der Dachstein-Seilbahnholding, Hinterstoder- und Wurzeralm-Chef Helmut Holzinger, Friedrich Drack vom Kasberg und Gerald Paschinger vom Hochficht quasi unisono.