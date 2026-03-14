Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine Zitterpartie

Pistenspaß ist auf den Bergen noch nicht vorbei

Oberösterreich
14.03.2026 11:20
Naturschnee am Hinterstoder sorgt auch neben den Pisten noch für Winterfeeling.
Naturschnee am Hinterstoder sorgt auch neben den Pisten noch für Winterfeeling.(Bild: Webcam)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

In heimischen Skigebieten ist es trotz Frühlingswetter im Tal noch weiß. Obwohl es auf den Pisten gegen Nachmittag erwartungsgemäß sulziger wird, soll Betrieb bis Ostern in den großen vier heimischen Skigebieten heuer keine Zitterpartie werden – zumal es in der Nacht noch friert, und auch wieder kühler werden soll. 

0 Kommentare

Während im Flachland schon die Blumen aus dem Boden sprießen, ist es in den Bergen weiter weiß! Obwohl es bei den hohen Temperaturen kaum zu glauben ist, kann man in den großen heimischen Skigebieten nach wie vor dem Wintersport frönen.

Piste am Morgen, Sonne danach
Mit kleinen Einschränkungen, wie sich alle Betreiber der „großen Vier“ einig sind: „In der Früh und am Vormittag geht es am besten, weil es in der Nacht noch gefriert. Je später am Tag, desto sulziger der Schnee und umso mehr laden die Hütten und Sonnenterrassen zum Entspannen ein“, so Rupert Schiefer von der Dachstein-Seilbahnholding, Hinterstoder- und Wurzeralm-Chef Helmut Holzinger, Friedrich Drack vom Kasberg und Gerald Paschinger vom Hochficht quasi unisono.

Am Kasberg fahren die Lifte ab sofort bis Ostern nur mehr an den Wochenenden.
Am Kasberg fahren die Lifte ab sofort bis Ostern nur mehr an den Wochenenden.(Bild: Webcam)

Keine Zitterpartie
Große Zitterpartien wie letztes Jahr, ob der Schnee bis Saisonende hält, soll es heuer nicht geben: Die Dachstein-West-Skigebiete sowie Hinterstoder und Wurzeralm haben unverändert und nach aktuellem Stand uneingeschränkt bis Ostern offen. Am Kasberg wird ab sofort in den Wochenendbetrieb gewechselt, und am Hochficht ist noch bis 22. März Wedeln angesagt. Dorthin lockt heute zudem der Fichtl-Kids-Day junge Nachwuchs-Wintersportler mit zahlreichen Attraktionen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
14.03.2026 11:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
219.323 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
187.456 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
169.522 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2182 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1058 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
911 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Keine Zitterpartie
Pistenspaß ist auf den Bergen noch nicht vorbei
Fragwürdige Tricks
Beschwerde von Fussl: Temu muss jetzt zurückrudern
Auto beschlagnahmt
19-Jähriger war über 70 km/h zu schnell unterwegs
Mit 13 in Volksschule
„Wir bekamen von der Behörde kein Friedensangebot“
Vor Schmerz geschrien
Bub brach sich Bein – Vater sucht Eislauf-Rowdy
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf