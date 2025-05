So skrupellos raubten Sprenger Auto von Maturanten

Der Knall war so laut, es war der Wahnsinn. Kurz darauf sind die maskierten Männer auf unseren Schulparkplatz gelaufen und haben an Autotüren gerüttelt. In einem haben drei Mädchen geschlafen, die haben sie herausgezerrt.“ Konstantin Pernkopf (17) aus Gmunden besucht die Tourismusschule in Bad Ischl, war aber davor am Gmundener Gymnasium. In der Nacht zum Freitag half er dort Freunden, die Schule für den Maturastreich zu dekorieren. Doch es sollte alles ganz anders kommen.