Alle 35 ESC-Teilnehmer für Wien stehen jetzt fest

Die Armenier haben sich am meisten Zeit gelassen, doch nun stehen alle 35 Teilnehmer für den Eurovision Song Contest in Wien fest. In zwei Monaten geht es für alle um den Sieg – doch wer sind die Favoriten und worauf darf man sich freuen? Ein kleiner Überblick.
Heute vor drei Monaten verkündete die EBU (European Broadcasting Union), dass zur anstehenden 70. Jubiläumsausgabe des Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle 35 Nationen teilnehmen würden. Aufgrund der neuerlichen Teilnahme Israels zogen sich Irland, Island, die Niederlande, Spanien und Slowenien zurück, dafür kehren Bulgarien, Rumänien und Moldawien nach unterschiedlich langer Abwesenheit wieder zum weltweit größten Gesangswettbewerb zurück.
Warten bis zum Schluss
Zwei Monate, bevor sich Wien endgültig zum Nabel der musikalischen Welt verwandelt, haben alle teilnehmenden Länder entschieden und ihre jeweiligen Künstler und Lieder präsentiert. Am längsten Zeit ließen sich die Armenier, die ihren Kandidaten Simón und den Song „Paloma Rumba“ erst am Mittwoch, ganz kurz vor Ende der Deadline, präsentierten.
Wie gewohnt haben die einzelnen Nationen ganz unterschiedliche Wege zum Bewerb gewählt. Von landesweiten Ausscheidungen wie dem italienischen San Remo Festival über TV-Shows wie in Deutschland bis hin zu internen Wahlen hinter verschlossenen Türen war alles dabei. Nun bekommt das große Rätselraten um die Nachfolge von JJ als ESC-Sieger 2026 auch einen bewertbaren Boden.
Albanien: Alis – „Nân“
Armenien: Simón – „Paloma Rumba“
Aserbaidschan: Jiva – „Just Go“
Australien: Delta Goodrem – „Eclipse“
Belgien: Essyla – „Dancing On The Ice“
Bulgarien: Dara – „Bangaranga“
Dänemark: Søren Torpegaard Lund – „Før vi går hjem“
Deutschland: Sarah Engels – „Fire“
Estland: Vanilla Ninja – „Too Epic To Be True“
Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin“
Frankreich: Monroe – „Regarde!“
Georgien: Bzikebi – „On Replay“
Griechenland: Akylas – „Ferto“
Großbritannien: Look Mum No Computer – „Eins, zwei, drei“
Israel: Noam Bettan – „Michelle“
Italien: Sal Da Vinci – „Per sempre sì“
Kroatien: Lelek – „Andromeda“
Lettland: Atvara – „Ēnā“
Litauen: Lion Ceccah – „Sólo quiero más“
Luxemburg: Eva Marija – „Mother Nature“
Malta: Aidan – „Bella“
Moldawien: Satoshi – „Viva, Moldova“
Montenegro: Tamara Živković – „Nova Zora“
Norwegen: Jonas Lovv – „Ya ya ya“
Österreich: Cosmó – „Tanzschein“
Polen: Alicja – „Pray“
Portugal: Bandidos do Cante – „Rosa“
Rumänien: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me“
San Marino: Senhit – „Superstar“
Schweden: Felicia – „My System“
Schweiz: Veronica Fusaro – „Alice“
Serbien: Lavina – „Kraj mene“
Tschechien: Daniel Žižka – „Crossroads“
Ukraine: Leléka – „Ridnym“
Zypern: Antigoni – „Jalla“
Glaubt man den Buchmachern, dann kann der Sieg heuer nur über Finnland führen. Der Geigenpop in „Liekinheitin“ von Linda Lampenius und Pete Parkkonen wird meilenweit vor dem Rest gesetzt und erfreut sich auch bei Fans großer Beliebtheit. Doch Vorsicht: Vergangenes Jahr galten die Schweden KAJ mit „Bara Bada Bastu“ als Top-Favoriten und wir wissen, was danach passierte ...
Überhaupt der Norden: Schwedens Felicia fiel unlängst mit Israel-feindlichen Aussagen auf, gilt mit ihrer EDM-Nummer aber als Co-Favorit. Auch der Däne Søren Torpegaard Lund und die junge Französin Monroe, die Klassik und Pop verbindet, dürfen sich ernsthafte Erfolgschancen ausrechnen.
Die Entscheidung fußt auf vielen Pfeilern
Apropos Israel: Der Song Contest ist natürlich politisch, auch wenn er sich gern anders ins rechte Licht rückt, weshalb man auch Noam Bettan mit „Michelle“ nicht ganz außer Acht lassen darf. Aber nichts Genaues weiß man (noch) nicht, denn neben dem Lied entscheiden auch Bühnenbild, Performance und Sympathie. Lasset die ESC-Spiele also beginnen.
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