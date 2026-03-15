Alle 35 ESC-Teilnehmer für Wien stehen jetzt fest

Die Entscheidung fußt auf vielen Pfeilern

Apropos Israel: Der Song Contest ist natürlich politisch, auch wenn er sich gern anders ins rechte Licht rückt, weshalb man auch Noam Bettan mit „Michelle“ nicht ganz außer Acht lassen darf. Aber nichts Genaues weiß man (noch) nicht, denn neben dem Lied entscheiden auch Bühnenbild, Performance und Sympathie. Lasset die ESC-Spiele also beginnen.