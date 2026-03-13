Drei Verletzte nach Crash bei Dorf-Kreuzung

Harper Beckham will die neue Kylie Jenner werden
Beauty-Marke gegründet
Mitten in der Gemeinde Hohenwarth-Mühlbach im Bezirk Hollabrunn ist es in einem Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Drei Personen wurden dabei verletzt – eine davon schwer.
Die Kommune liegt am Manhartsberg, der Grenze zwischen Wein- und Waldviertel. Am Donnerstag kam es in der dortigen Gemeinde Hohenwarth-Mühlbach zu einem Zusammenstoß zweier Pkw in einem Kreuzungsbereich.
Lenkerin schwer verletzt ins Uni-Klinikum Krems gebracht
Eine 66-jährige Lenkerin und ihr 68-jähriger Ehemann, der Beifahrer war, erlitten dabei leichte Blessuren. Den zweiten am Unfall beteiligten Wagen steuerte eine 58-jährige Frau: Sie wurde schwer verletzt in das Universitätsklinikum Krems gebracht.
