Sohn (11) getötet: Die Mutter wusste, was sie tat!

Hat Tatverdächtige nur simuliert?

Bei ihrem Pflichtverhör durch den Untersuchungsrichter gestand sie die schreckliche Bluttat und gab zu, ihren Sohn getötet zu haben. Allerdings soll sie laut „Krone“-Informationen auch angegeben haben, dass sie Stimmen gehört hätte und ihr Sohn vom Teufel besessen gewesen sei. Offenbar wollte sie damit aber nur eine psychische Erkrankung simulieren.