Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gutachten liegt vor

Sohn (11) getötet: Die Mutter wusste, was sie tat!

Steiermark
12.03.2026 05:00
Der Tatort: ein Mehrparteienhaus in Leoben
Der Tatort: ein Mehrparteienhaus in Leoben(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Eva Stockner
Porträt von Monika König-Krisper
Von Eva Stockner und Monika König-Krisper

Ende Jänner tötete eine Obersteirerin in Leoben ihren elfjährigen Sohn mit mehreren Messerstichen. Was für viele absolut unmöglich erscheinen mag, ergab jetzt ein psychiatrisches Gutachten: Die 39-Jährige hat keine psychische Störung. Sie wusste also ganz genau, was sie tat. Ihre Symptome waren offenbar nur vorgetäuscht.

0 Kommentare

Es ist ein schockierender Fall, der am 30. Jänner 2026 weit über die Grenzen hinaus für Fassungslosigkeit sorgte: Eine Leobnerin tötete ihren elfjährigen Sohn in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer. Das Kind starb aufgrund schwerer Stich- und Schnittverletzungen.

Nach der Tat fügte sich die 39-Jährige scheinbar selbst Schnittverletzungen zu, sodass sie zuerst operiert werden musste, bevor sie in U-Haft kam. Sie selbst hatte den Notruf gewählt.

Hat Tatverdächtige nur simuliert?
Bei ihrem Pflichtverhör durch den Untersuchungsrichter gestand sie die schreckliche Bluttat und gab zu, ihren Sohn getötet zu haben. Allerdings soll sie laut „Krone“-Informationen auch angegeben haben, dass sie Stimmen gehört hätte und ihr Sohn vom Teufel besessen gewesen sei. Offenbar wollte sie damit aber nur eine psychische Erkrankung simulieren.

Zitat Icon

Die Gutachter kamen zu dem Schluss, dass zur Tatzeit keine schwerwiegende psychische Störung vorgelegen hat. Die Frau war zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig.

Andreas Riedler, Staatsanwaltschaft Leoben

Psychiatrische Gutachten
Denn wie am Mittwoch bekannt wurde, ergab das psychiatrische Gutachten, das von der Staatsanwaltschaft Leoben in Auftrag gegeben wurde, keinerlei Hinweise darauf. „Sowohl der psychiatrische Sachverständige als auch die klinische Psychologin kamen zu dem Entschluss, dass zum Tatzeitpunkt keine schwerwiegende psychische Störung vorgelegen hat“, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Andreas Riedler, der „Krone“. Demnach war die 39-Jährige voll zurechnungsfähig, als sie ihren Sohn tötete.

Lesen Sie auch:
Hier wurde Samuel (11) tot aufgefunden – Nachbarn wollen nichts mitbekommen haben.
Wirre Aussage nach Tat
Mutter behauptet: „Bub war vom Teufel besessen!“
02.02.2026
Horror-Tat in Leoben
Mutter gestand: Sohn (11) mit Messer getötet
04.02.2026

Die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Man erwarte noch das finale gerichtsmedizinische Gutachten und eine detaillierte DNA-Analyse des Tatorts, damit der Ablauf der Bluttat akribisch rekonstruiert werden könne. Und es bleibt die Frage, ob die Mutter vielleicht noch gestehen wird, warum der Elfjährige tatsächlich sterben musste.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
12.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
319.466 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
182.435 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
139.171 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1809 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1408 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1253 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf