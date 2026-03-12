Sohn (11) getötet: Die Mutter wusste, was sie tat!

Ende Jänner tötete eine Obersteirerin in Leoben ihren elfjährigen Sohn mit mehreren Messerstichen. Was für viele absolut unmöglich erscheinen mag, ergab jetzt ein psychiatrisches Gutachten: Die 39-Jährige hat keine psychische Störung. Sie wusste also ganz genau, was sie tat. Ihre Symptome waren offenbar nur vorgetäuscht.
Es ist ein schockierender Fall, der am 30. Jänner 2026 weit über die Grenzen hinaus für Fassungslosigkeit sorgte: Eine Leobnerin tötete ihren elfjährigen Sohn in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer. Das Kind starb aufgrund schwerer Stich- und Schnittverletzungen.
Nach der Tat fügte sich die 39-Jährige scheinbar selbst Schnittverletzungen zu, sodass sie zuerst operiert werden musste, bevor sie in U-Haft kam. Sie selbst hatte den Notruf gewählt.
Hat Tatverdächtige nur simuliert?
Bei ihrem Pflichtverhör durch den Untersuchungsrichter gestand sie die schreckliche Bluttat und gab zu, ihren Sohn getötet zu haben. Allerdings soll sie laut „Krone“-Informationen auch angegeben haben, dass sie Stimmen gehört hätte und ihr Sohn vom Teufel besessen gewesen sei. Offenbar wollte sie damit aber nur eine psychische Erkrankung simulieren.
Die Gutachter kamen zu dem Schluss, dass zur Tatzeit keine schwerwiegende psychische Störung vorgelegen hat. Die Frau war zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig.
Andreas Riedler, Staatsanwaltschaft Leoben
Psychiatrische Gutachten
Denn wie am Mittwoch bekannt wurde, ergab das psychiatrische Gutachten, das von der Staatsanwaltschaft Leoben in Auftrag gegeben wurde, keinerlei Hinweise darauf. „Sowohl der psychiatrische Sachverständige als auch die klinische Psychologin kamen zu dem Entschluss, dass zum Tatzeitpunkt keine schwerwiegende psychische Störung vorgelegen hat“, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Andreas Riedler, der „Krone“. Demnach war die 39-Jährige voll zurechnungsfähig, als sie ihren Sohn tötete.
Die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Man erwarte noch das finale gerichtsmedizinische Gutachten und eine detaillierte DNA-Analyse des Tatorts, damit der Ablauf der Bluttat akribisch rekonstruiert werden könne. Und es bleibt die Frage, ob die Mutter vielleicht noch gestehen wird, warum der Elfjährige tatsächlich sterben musste.
