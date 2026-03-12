Vorteilswelt
Besuch bei Edtstadler

Stocker: „Salzburg entscheidend für Aufschwung“

Salzburg
12.03.2026 14:58
Bundeskanzler Christian Stocker besucht Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (beide ÖVP)
Bundeskanzler Christian Stocker besucht Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (beide ÖVP)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Bundeskanzler Christian Stocker ist am Donnerstag in Salzburg bei Landeshauptfrau Karoline Edtstadler zu Besuch. Dabei kündigte er an, dass es bis zur Jahresmitte Entscheidungen für Reformen bei der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern geben soll.

Gut ein Jahr nach Angelobung der schwarz-rot-pinken Bundesregierung begeht Bundeskanzler Christian Stocker am Donnerstag einen Salzburg-Tag. Bei einem Pressegespräch verteilte er verbale Rosen an seine Gastgeberin Karoline Edtstadler (beide ÖVP): „Du bist eine ganz wesentliche Stimme für Reform und Fortschritt.“

Ende März stehen bei der Steuerungsgruppe der Arbeitsgruppen für diverse Reformen die nächsten Termine an. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bis Juni eine Entscheidung finden werden“, kündigte Stocker im Hinblick auf Reformen im Gesundheits-, Bildungs- und Verwaltungsbereich an.

Lob vom Bundeskanzler gab es auch für Salzburg als Wirtschaftsstandort. „Salzburg ist ein entscheidender Faktor für den Wirtschaftsaufschwung. Der Wifo-Radar belegt das, Salzburg liegt da in Österreich und Europa im Spitzenfeld“, sagte Stocker.

Salzburg
12.03.2026 14:58
Salzburg

