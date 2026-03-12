Werden Mopedfahrer in Graz dreist abgezockt?

So auch „Magistratsschreck“ Wolfgang Pöltl. Der Grazer kandidiert einst als Bundespräsident und nimmt immer wieder den Kampf gegen den Amtsschimmel auf – und bekam dafür auch schon vor Gericht Recht. „Aber das jetzt ist die reinste Abzocke. Die Stadt Graz bereichert sich hier widerrechtlich“, ist er überzeugt. Pöltl hat bei der ÖGK am Josef-Pongratz-Platz das „Treiben“ selbst mehrmals beobachtet und auch dokumentiert. Hier strafen die Park-Sheriffs täglich Mopedfahrer ab, die auf dem Parkplatz für Einspurige stehen – so auch Pöltl. „Wegen Parkens auf einem Gehsteig“, wie es heißt.