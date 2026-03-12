Der Neue der Ex-Frau als „Gefahr für die Kinder“

Opfer fürchtete um guten Ruf

Nur eine Woche später – der Angeklagte weilte in Ungarn – kam ihm zu Ohren, dass sein Kontrahent im Auto vor seinem Haus gesessen sei und die Kinder beobachtet habe. Wieder ein Anruf. Dieselben Drohungen, die mit dem Satz endeten: „Ich wünsche dir alles Gute für deine berufliche Zukunft.“ Dies fasste der Mann, den man weit über die Ortsgrenzen hinaus kennt, als Drohung auf. Weil er um seinen guten Ruf fürchtete, informierte er die Polizei.