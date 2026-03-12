Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Haltlose Anschuldigung

Der Neue der Ex-Frau als „Gefahr für die Kinder“

Burgenland
12.03.2026 16:00
Der Angeklagte zeigte sich am Landesgericht Eisenstadt reumütig und entschuldigte sich in aller ...
Der Angeklagte zeigte sich am Landesgericht Eisenstadt reumütig und entschuldigte sich in aller Form beim Opfer.(Bild: Harald Schume)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Ein Südburgenländer unterstellte dem Kontrahenten Kontakt zu unmündigen Mädchen und drohte, ihn beruflich zu ruinieren. Der ließ die Anschuldigungen nicht auf sich sitzen, zog vor Gericht und bekommt nun 700 Euro als Schadensgutmachung.

0 Kommentare

Der Sachverhalt stellt sich komplex dar. „Es dürfte eine größere Geschichte im Hintergrund laufen“, sagt die Richterin. „Aber wir verhandeln hier nur, was den Tatbestand erfüllt.“ Also reden wir über gefährliche Drohung und Verletzung der Ehre.

Was bekannt ist: Der Angeklagte (44) ist zweifacher Vater und geschieden. Seine Ex-Frau zog beim mutmaßlichen Opfer ein. „Es war, als wäre sie in einer Sekte und verherrlicht ihn. Die Kommunikation war seither schwierig“, so der Südburgenländer beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt.

Zitat Icon

Ich wollte meine Kinder schützen. Ich empfand ihn als Gefahr.

Der Angeklagte am Landesgericht Eisenstadt

Ende Juni 2025 trat er in telefonischen Kontakt mit dem Neuen der Ex. „Ich wollte meine Kinder schützen. Ich empfand ihn als Gefahr.“ Wie bitte? „Ich hatte Kenntnis, dass dieser Mann über diverse Internet-Plattformen Kontakt zu unmündigen Mädchen aufgenommen hat. Ich habe ihn in einem etwas rauen Ton aufgefordert, dass er sich gefälligst künftig von meinen Kindern fernhalten soll.“ Andernfalls werde er einschlägige Screenshots und Bilder in Umlauf bringen. Wohl auch, um seine Ruhe zu haben, willigte der Mann ein.

Opfer fürchtete um guten Ruf
Nur eine Woche später – der Angeklagte weilte in Ungarn – kam ihm zu Ohren, dass sein Kontrahent im Auto vor seinem Haus gesessen sei und die Kinder beobachtet habe. Wieder ein Anruf. Dieselben Drohungen, die mit dem Satz endeten: „Ich wünsche dir alles Gute für deine berufliche Zukunft.“ Dies fasste der Mann, den man weit über die Ortsgrenzen hinaus kennt, als Drohung auf. Weil er um seinen guten Ruf fürchtete, informierte er die Polizei.

Entschuldigung nach „riesigem Fehler“
„Ich befand mich damals in einer Ausnahmesituation“, sagt der Angeklagte. „Ich habe einen riesigen Fehler gemacht und entschuldige mich bei ihm und meiner Familie, die ich in ein Chaos gestürzt habe.“ Zu keinem Zeitpunkt habe er den Vorsatz gehabt, Furcht und Unruhe zu stiften. „Ich wollte auch nie etwas veröffentlichen oder ihn gar beruflich ruinieren.“

Die Diversion – 1680 Euro Geldbuße plus 700 für das Opfer als Schadensgutmachung – wird akzeptiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
12.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 15°
Symbol wolkig
Güssing
1° / 16°
Symbol wolkig
Mattersburg
3° / 15°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
4° / 16°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
2° / 16°
Symbol wolkig

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
322.917 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
185.764 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
161.867 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1267 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1028 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Burgenland
Kreative Ideen
„Oscar“ der Hochzeitselite ging an Burgenländerin
Pädagogin packt aus
Schon Sechsjährige schauen Pornos und Gewaltclips!
„Neue Eisenstädter“
U-Ausschuss: Wirth oder Zink, wer war’s wirklich?
Und Alles wird gut
Prozess zur Therapiesitzung umfunktioniert
Thema Asbest
Streusplitt wird nun staubarm von Straßen entfernt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf