Nachts im Stadtpark: 23-Jähriger brutal überfallen

Ein 23-jähriger Mann wurde bereits Anfang Jänner im Wiener Stadtpark auf dem Heimweg überfallen und ausgeraubt. Die Täter gingen hinterhältig vor: Sie attackierten ihr Opfer mit Schlägen und Tritten. Danach flüchteten sie vom Tatort. Die Polizei fahndet nun nach den Tatverdächtigen.
Die vier Tatverdächtigen näherten sich dem Opfer um 4 Uhr morgens, bei einem Überzahlverhältnis von vier zu eins hatte der 23-Jährige keine Chance. Die Männer überwältigten den jungen Mann mit Schlägen und Tritten und raubten ihm seine Geldbörse sowie sein Smartphone. Der 23-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, eine Sofortfahndung nach dem verdächtigen Quartett blieb leider ohne Erfolg.
Missbrauch der Bankomatkarte des Opfers
Die Ermittlungen der Polizei brachten aber sichergestellte Lichtbilder an einem Zigarettenautomaten in Wien-Favoriten hervor, die nun veröffentlicht wurden. Mit der zuvor geraubten Bankkarte des 23-Jährigen soll es zu insgesamt 14 widerrechtlichen Zahlungen gekommen sein.
Polizei bittet um Hinweise
Die Wiener Polizei bittet auf Anordnung der Staatsanwaltschaft um die Veröffentlichung von Bildern der Tatverdächtigen. Personen, die die Täter vor, während oder nach der Flucht gesehen haben, sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Hinweise, auch anonym, nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter den Telefonnummern 01-31310-43800 oder 01-31310-43221 entgegen.
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