Nachts im Stadtpark: 23-Jähriger brutal überfallen

Die vier Tatverdächtigen näherten sich dem Opfer um 4 Uhr morgens, bei einem Überzahlverhältnis von vier zu eins hatte der 23-Jährige keine Chance. Die Männer überwältigten den jungen Mann mit Schlägen und Tritten und raubten ihm seine Geldbörse sowie sein Smartphone. Der 23-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, eine Sofortfahndung nach dem verdächtigen Quartett blieb leider ohne Erfolg.