Folge von Dienstag

Lachen und regelmäßige Bewegung? Könnt ihr haben!

Philipp bewegt
17.03.2026 10:55
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Lachen tut gut, regelmäßige Bewegung auch, und beides gibt es mit Philipp – der stets gut gelaunte „Vorturner der Nation“ begleitet und motiviert uns täglich auf krone.tv!

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