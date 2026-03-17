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In Waffenverbotszone

Messerattacke sorgte für WEGA-Einsatz in Favoriten

Wien
17.03.2026 11:03
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Ganka - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Blutiger Zwischenfall in Wien-Favoriten: Am Reumannplatz ist es trotz Waffenverbotszone am Montagnachmittag zu einem Raufhandel zwischen mehreren Männern gekommen. Dabei wurde ein Mann mit einem Messer attackiert und verletzt.

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Nach einem heftigen Streit eskalierte die Situation: Zwei bislang unbekannte Täter stachen dem Opfer zunächst in den Oberschenkel und fügten ihm anschließend Schnittverletzungen im Gesicht zu. Gemeinsam mit einem weiteren Beteiligten flüchteten die Männer in Richtung Fußgängerzone.

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