Messerattacke sorgte für WEGA-Einsatz in Favoriten

Blutiger Zwischenfall in Wien-Favoriten: Am Reumannplatz ist es trotz Waffenverbotszone am Montagnachmittag zu einem Raufhandel zwischen mehreren Männern gekommen. Dabei wurde ein Mann mit einem Messer attackiert und verletzt.
Nach einem heftigen Streit eskalierte die Situation: Zwei bislang unbekannte Täter stachen dem Opfer zunächst in den Oberschenkel und fügten ihm anschließend Schnittverletzungen im Gesicht zu. Gemeinsam mit einem weiteren Beteiligten flüchteten die Männer in Richtung Fußgängerzone.
23-Jähriger festgenommen
Das Opfer wurde von Beamten sowie einem WEGA-Beamten erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Im Zuge der Ermittlungen konnte jedoch ein 23-jähriger Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Weitere Ermittlungen laufen.
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