Schaden an Oberleitung: Weststrecke teils gesperrt

Reparaturen bis Mittag

Der genaue Hintergrund, der zu dem Schaden führte, stand vorerst noch nicht fest. Die Reparaturen sollen noch bis in die Mittagsstunden andauern, hieß es. Es sei ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Fernverkehrszüge würden über Zell am See umgeleitet.