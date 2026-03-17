„Jetzt bekommen die Engländer die Rechnung!“

Neymar tobt: „Kann das nicht unbeantwortet lassen“
Nicht im Kader
Die englischen Top-Klubs ließen in der Champions League zuletzt ordentlich Federn. Drei von sechs Teams sind vor den Rückspielen bereits mit einem Bein draußen. FA-Cup-Sieger Paul Scharner erklärte in der „Krone“, warum immer im Frühjahr auf der Insel der „Sprit“ ausgeht.
„Ein Witz, was die aufführen.“ Das Abschneiden der englischen Teams im Achtelfinale der Champions League registrierte auch Paul Scharner. Das Sextett Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham (Danso) und Newcastle enttäuschte in den Hinspielen. So konnte kein Klub einen Sieg einfahren, stehen die „Skyblues“ (0:3 bei Real), Tottenham (2:5 gegen Atletico) und Chelsea (2:5 bei PSG) gar vor dem K. o.
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