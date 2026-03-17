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FA-Cup-Sieger Scharner

„Jetzt bekommen die Engländer die Rechnung!“

Premier League
17.03.2026 06:30
Pep Guardiola benötigt mit Man City ein Fußball-Wunder
Pep Guardiola benötigt mit Man City ein Fußball-Wunder(Bild: AP/Jose Breton)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Die englischen Top-Klubs ließen in der Champions League zuletzt ordentlich Federn. Drei von sechs Teams sind vor den Rückspielen bereits mit einem Bein draußen. FA-Cup-Sieger Paul Scharner erklärte in der „Krone“, warum immer im Frühjahr auf der Insel  der „Sprit“ ausgeht. 

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„Ein Witz, was die aufführen.“ Das Abschneiden der englischen Teams im Achtelfinale der Champions League registrierte auch Paul Scharner. Das Sextett Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham (Danso) und Newcastle enttäuschte in den Hinspielen. So konnte kein Klub einen Sieg einfahren, stehen die „Skyblues“ (0:3 bei Real), Tottenham (2:5 gegen Atletico) und Chelsea (2:5 bei PSG) gar vor dem K. o.

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