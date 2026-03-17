„Jetzt bekommen die Engländer die Rechnung!“

„Ein Witz, was die aufführen.“ Das Abschneiden der englischen Teams im Achtelfinale der Champions League registrierte auch Paul Scharner. Das Sextett Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham (Danso) und Newcastle enttäuschte in den Hinspielen. So konnte kein Klub einen Sieg einfahren, stehen die „Skyblues“ (0:3 bei Real), Tottenham (2:5 gegen Atletico) und Chelsea (2:5 bei PSG) gar vor dem K. o.