Per Bus durch Israel, um für Österreich zu spielen

„Natürlich wollen wir auch dieses letzte Spiel noch gewinnen“, ist Rebekka Kalaydjiev für das Duell von Österreichs Basketballerinnen mit der Schweiz (Dienstag, 19.15 Uhr, Hallmann Dome, Wien) top motiviert. Druck haben die rot-weiß-roten Korbjägerinnen dabei keinen mehr. Mit dem Sieg in Norwegen letzten Mittwoch wurde der Aufstieg in die finale Quali-Phase für die EM 2027 schon in trockene Tücher gebracht.