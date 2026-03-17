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Per Bus durch Israel, um für Österreich zu spielen

Sport-Mix
17.03.2026 06:30
Bekki Kalaydjiev fliegt wieder zurück nach Australien.
Bekki Kalaydjiev fliegt wieder zurück nach Australien.(Bild: FIBA)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Österreichs Basketballerinnen nahmen für das Nationalteam sehr große Reisestrapazen auf sich. Während eine Spielerin aus Australien mit vier Zwischenstopps über die USA reisen musste, stand bei einer anderen unter anderem eine fünfstündige Busfahrt quer durch Israel auf dem Reiseplan. Heute geht's in Wien gegen die Schweiz.

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„Natürlich wollen wir auch dieses letzte Spiel noch gewinnen“, ist Rebekka Kalaydjiev für das Duell von Österreichs Basketballerinnen mit der Schweiz (Dienstag, 19.15 Uhr, Hallmann Dome, Wien) top motiviert. Druck haben die rot-weiß-roten Korbjägerinnen dabei keinen mehr. Mit dem Sieg in Norwegen letzten Mittwoch wurde der Aufstieg in die finale Quali-Phase für die EM 2027 schon in trockene Tücher gebracht.

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