Snooker: Nüßle verlor gegen Weltranglisten-Ersten

Mit David Alaba? Die Streichliste von Real Madrid!
Kaderumbruch im Sommer
Snooker-Profi Florian Nüßle hat sich in der 2. Runde der World Open im chinesischen Yushan wie befürchtet geschlagen geben müssen.
Der in der Weltrangliste führende Engländer Judd Trump setzte sich am Dienstag gegen den Steirer 5:1 durch.
Nüßle hatte die Qualifikation für das mit 825.000 Pfund (954.772,71 Euro) dotierte Turnier vor einem Monat durch einen Erfolg gegen die Nummer 57 der Weltrangliste, den Briten Oliver Lines, geschafft.
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