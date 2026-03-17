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Video geht viral: Aufregung um Villa von Ex-Kicker

Fußball International
17.03.2026 10:59
Carlos Tevez war einst im Sturm der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft gesetzt.
Carlos Tevez war einst im Sturm der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft gesetzt.(Bild: AFP/APA/Alejandro PAGNI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der ehemalige argentinische Fußball-Nationalspieler Carlos Teves hat einigen früheren Mitspielern eine Führung durch sein luxuriöses Anwesen gegeben. Aufnahmen davon sind jetzt viral gegangen und haben für Aufregung gesorgt. Die Bandbreite liegt dabei zwischen Kopfschütteln, Ärger und Bewunderung. 

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Riesige Flügeltüren und ein Eingangsbereich aus Marmor – das zeigt die Anfangsfrequenz eines Videos, das „Shoot for Love World“ auf Instagram gepostet hat. Darin empfängt der ehemalige Top-Stürmer seine früheren Manchester-United-Teamkollegen Patrice Evra und Park Ji-Sung. 

Das Trio begibt sich schließlich in ein weitläufiges, offenes Wohnzimmer. Dort hat sich der Argentinier einen Schrein für die eigenen Trophäen und Erfolge eingerichtet. Im Außenbereich findet sich schließlich noch ein Pool, der von Felsen und einem Garten umgeben ist, eine Hüpfburg, eine eigene Eisdiele und weitere Spielereien. 

Lukrativer China-Deal
Auch der Fuhrpark des 42-Jährigen – inklusive eines auffälligen schwarzen Autos, versetzt Evra und Park in Staunen. „Als wären wir in Disneyland“, fasst Evra seine Eindrücke zusammen, ehe man sich noch auf den Weg in einen Flur macht, in dem Tevez Ausschnitte von Erfolgen aus seiner Karriere, sowie diverse Trikots ausgestellt hat. Auch einen maßgefertigten Tischkicker, dem Stadion der Boca Juniors nachempfunden, kann er präsentieren. 

Patrice Evra spielte mit Carlos Tevez zusammen bei Manchester United.
Patrice Evra spielte mit Carlos Tevez zusammen bei Manchester United.(Bild: AFP/ANDREW YATES)

Der zur Schau gestellte Luxus für nun für Diskussionen. Von Bewunderung für das Anwesen bis hin zu Ärger über den luxuriösen Lebensstil des ehemaligen Nationalspielers ist dabei alles zu hören.

Neben Stationen wie Manchester United, Manchester City oder Juventus Turin, machte Tevez auch einen kurzen Zwischenhalt in der chinesischen Super League, wo er kurzfristig angeblich zum bestbezahlten Kicker der Welt avancierte – noch vor Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Finanziell scheinen sich seine Stationen so oder so ordentlich ausgezahlt zu haben. 

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