Video geht viral: Aufregung um Villa von Ex-Kicker

Lukrativer China-Deal

Auch der Fuhrpark des 42-Jährigen – inklusive eines auffälligen schwarzen Autos, versetzt Evra und Park in Staunen. „Als wären wir in Disneyland“, fasst Evra seine Eindrücke zusammen, ehe man sich noch auf den Weg in einen Flur macht, in dem Tevez Ausschnitte von Erfolgen aus seiner Karriere, sowie diverse Trikots ausgestellt hat. Auch einen maßgefertigten Tischkicker, dem Stadion der Boca Juniors nachempfunden, kann er präsentieren.