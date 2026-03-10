Damen-Skiflug-Weltrekord soll nahe Kärnten fallen

In Minute 96! Lamine Yamal rettet Barcelona Remis
Champions League
Hinter der Kärntner Grenze kommen Skiflug-Fans zum Saisonfinale zusammen. Der Damen-Weltrekord soll am 28. März in Planica fallen. Skiverbands-Präsident Dieter Mörtl hofft auf Shuttles von Klagenfurt und Villach. Ex-Adler Martin Koch sieht Chancen für Daniel Tschofenig.
Die „Letalnica“ in Planica ist ein Mythos im Skisprung-Weltcup. Seit Jahrzehnten findet dort das Saisonfinale statt – so auch heuer vom 26. bis 29. März. Nirgends wurden mehr Weltrekorde aufgestellt als hier.
