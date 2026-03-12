Babler will für den ORF – wen?

ANDERERSEITS sei an Medien-Minister Babler, der ansonsten ja immer so sehr um progressive political correctness bemüht ist, die Frage erlaubt, warum ausgerechnet eine Frau? Warum nicht endlich ein „diverser“ Medienmanager, wo wir doch nunmehr angeblich die Auswahl zwischen 60 – oder wie viele sind es – Geschlechtern haben? Oder gleich die KI als ORF-General, gesteuert vielleicht von Alexander Wrabetz, der ja nun KI-Beauftragter der Stadt Wien ist.