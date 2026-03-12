Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Um 63 Millionen Euro

Sieben neue Akku-Züge für die Regionalbahnen

Niederösterreich
12.03.2026 10:30
Mit dem Fahrplan 2028/29 fahren weitere sieben Akku-Züge auf den Regionalbahnen in NÖ aus.
Mit dem Fahrplan 2028/29 fahren weitere sieben Akku-Züge auf den Regionalbahnen in NÖ aus.(Bild: ÖBB Hummel)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Die Flotte an Akkutriebzügen in Niederösterreich wird erweitert. Mit dem Fahrplan 2028/29 werden sieben weitere Akku-Züge unterwegs sein. Profitieren soll der Zentralraum Richtung Krems und ins Kamptal sowie die Erlauftalbahn.

0 Kommentare

160 Sitzplätze, zwölf Fahrradabstellplätze, 63 Meter lang, bis zu 160 km/h schnell, Klimaautomatik, barrierefrei: Das sind einige Daten zu den Cityjets des Typs FLIRT Akku, von denen mit dem Fahrplan 2028/29 sieben weitere auf den Gleisen der niederösterreichischen Regionalbahnen unterwegs sein werden. 63 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen. Der Bund übernimmt 70 Prozent der Kosten, das Land die restlichen 30 Prozent. 

Johanna Mikl-Leitner und Peter Hanke konnten am Übungsführerstand schon selbst Platz nehmen.
Johanna Mikl-Leitner und Peter Hanke konnten am Übungsführerstand schon selbst Platz nehmen.(Bild: Tobias Holzer)

Mit dieser Investition steigern wir den Fahrkomfort auf den Regionalbahnen erheblich und dekarbonisieren Schritt für Schritt den Regionalverkehr“, betont Verkehrsminister Peter Hanke. Denn der Betrieb mit Akku-Zügen anstelle von Dieseltriebwagen reduziere den CO2-Ausstoß pro Jahr um rund 1200 Tonnen und spare eine halbe Million Liter Diesel ein. 

Auch der Tourismus profitiert
Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner freut sich über die auf Schiene gebrachte Investition in „moderne, regionale und klimafreundliche Mobilität im Zentralraum Richtung Krems und Kamptal sowie ins Mostviertel auf die Erlauftalbahn“. Von attraktiveren Bahnverbindungen würde auch der Tourismus profitieren. „Sie machen schließlich unsere Ausflugs- und Urlaubsregionen noch besser erreichbar“, betont die Landeschefin.

160 Sitzplätze gibt es in den neuen Akkutriebzügen.
160 Sitzplätze gibt es in den neuen Akkutriebzügen.(Bild: ÖBB Hummel)

Dass auch die Lebensqualität der Niederösterreicher selbst dadurch maßgeblich steigt, betont Verkehrslandesrat Udo Landbauer. „Durch das Ablösen der bis zu 40 Jahre alten, nicht barrierefreien Dieseltriebwägen setzen wir einen weiteren Meilenstein für einen modernen öffentlichen Verkehr für die gesamte Region.“

Zusätzlich 16 Akku-Züge
Die nun fixierte 63 Millionen Euro teure Anschaffung ist eine konsequente Weiterführung zuvor beschlossener Ankäufe. Bereits ab 2028 werden schrittweise 16 Akkutriebzüge auf der Kamptal- und der Kremserbahn zwischen St. Pölten und Horn eingesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
12.03.2026 10:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
321.156 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
184.151 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
158.994 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1445 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1400 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1269 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf