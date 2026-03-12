Sieben neue Akku-Züge für die Regionalbahnen

160 Sitzplätze, zwölf Fahrradabstellplätze, 63 Meter lang, bis zu 160 km/h schnell, Klimaautomatik, barrierefrei: Das sind einige Daten zu den Cityjets des Typs FLIRT Akku, von denen mit dem Fahrplan 2028/29 sieben weitere auf den Gleisen der niederösterreichischen Regionalbahnen unterwegs sein werden. 63 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen. Der Bund übernimmt 70 Prozent der Kosten, das Land die restlichen 30 Prozent.