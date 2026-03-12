Vorteilswelt
Unfallhergang unklar

Polnischer Arbeiter mit Muldenkipper abgerutscht

Kärnten
12.03.2026 06:47
Nach Erstversorgung wurde der Verletzte ins Spital gebracht.
Nach Erstversorgung wurde der Verletzte ins Spital gebracht.
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Auf einer Baustelle in Seeboden (Kärnten) kam es am Mittwoch zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein gebürtiger Pole rutschte mit einem Muldenkipper offenbar rückwärts über einen Abgrund. Der Mann wurde schwer verletzt.

0 Kommentare

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Keiner der anwesenden Mitarbeiter habe etwas gesehen, heißt es seitens der Polizei. Jedenfalls dürfte der Arbeiter (33) rückwärts über einen etwa einen Meter hohen Vorsprung geraten sein.

Ermittlungen laufen
Dabei kippte das Fahrzeug und stürzte ab. Der Pole wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Die Erhebungen zum Unfallhergang laufen.

