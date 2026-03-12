Polnischer Arbeiter mit Muldenkipper abgerutscht

Toronto Raptors rutschen aus den Play-off-Plätzen
NBA
Auf einer Baustelle in Seeboden (Kärnten) kam es am Mittwoch zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein gebürtiger Pole rutschte mit einem Muldenkipper offenbar rückwärts über einen Abgrund. Der Mann wurde schwer verletzt.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Keiner der anwesenden Mitarbeiter habe etwas gesehen, heißt es seitens der Polizei. Jedenfalls dürfte der Arbeiter (33) rückwärts über einen etwa einen Meter hohen Vorsprung geraten sein.
Ermittlungen laufen
Dabei kippte das Fahrzeug und stürzte ab. Der Pole wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Die Erhebungen zum Unfallhergang laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.