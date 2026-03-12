„Du Schl***e“: Shiffrin zeigt Hass-Nachrichten

Migrationspolitik der Trump-Regierung großes Thema

Shiffrin gewann in Cortina Gold im Slalom und schaffte damit auch eine Revanche für ihre völlig missglückten Winterspiele 2022 in Peking. Damals hatte sie als Favoritin in gleich mehreren Events keine Medaille gewonnen. Während der Spiele hielt sie sich von den sozialen Medien fern. Ihr Team teilte mit, dass sie keinen der Hasskommentare vor Ort in Cortina gesehen habe. Darüber hinaus habe man die Plattformbetreiber kontaktiert, um zu bewirken, dass just jene Nachrichten nicht mehr gelesen werden konnten.