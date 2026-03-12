Vorteilswelt
Die meisten Notfälle

Digitaler Funk und wozu Wehren häufig ausrücken

Kärnten
12.03.2026 05:00
Immer wieder werden die Florianis auch zu Wohnungsöffnungen nach medizinischen Notfällen ...
Immer wieder werden die Florianis auch zu Wohnungsöffnungen nach medizinischen Notfällen gerufen.
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Seit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Notöffnungen von Wohnungen und Liftanlagen deutlich gestiegen. Und auch zu anderen Einsätzen rücken die Florianis häufig aus. Dementsprechend laufen die Vorbereitungen für die Kommunikation über den digitalen Funk auf Hochtouren.

0 Kommentare

Die Bilanz aus dem Vorjahre verdeutlicht: Unsere Feuerwehren werden für (fast) alles gerufen. Auch wenn die Kräfte mit 6239 Brandeinsätzen 454-mal öfter ausrücken mussten als 2024, war Feuer nicht der Hauptgrund für Sirenen-Alarme.

Mehr Krone+ Artikel

Kärnten
12.03.2026 05:00
Kärnten

