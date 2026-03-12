Digitaler Funk und wozu Wehren häufig ausrücken

Achtelfinale: Konferenz mit Freiburg 21 Uhr LIVE
Seit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Notöffnungen von Wohnungen und Liftanlagen deutlich gestiegen. Und auch zu anderen Einsätzen rücken die Florianis häufig aus. Dementsprechend laufen die Vorbereitungen für die Kommunikation über den digitalen Funk auf Hochtouren.
Die Bilanz aus dem Vorjahre verdeutlicht: Unsere Feuerwehren werden für (fast) alles gerufen. Auch wenn die Kräfte mit 6239 Brandeinsätzen 454-mal öfter ausrücken mussten als 2024, war Feuer nicht der Hauptgrund für Sirenen-Alarme.
