Frühlingshaft mit bis zu 19 Grad: Dann kommt Regen

Der Wochenstart zeigt sich dann wieder von seiner unbeständigen Seite in ganz Österreich. Zunächst sind vor allem im Norden und Osten dichte Wolken mit Regen, später verlagern sich die Niederschläge in den Süden und Südosten. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1300 Metern, die Sonne zeigt sich nur selten. Mit Höchstwerten von acht bis 14 Grad wird es spürbar kühler.