Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kaltfront im Anmarsch

Frühlingshaft mit bis zu 19 Grad: Dann kommt Regen

Wetter
12.03.2026 11:00
Während für Freitag und Samstag noch einmal Höchstwerte bis zu 19 Grad angesagt sind, gibt es zu ...
Während für Freitag und Samstag noch einmal Höchstwerte bis zu 19 Grad angesagt sind, gibt es zu Wochenbeginn nur noch maximal 14 Grad Celsius.(Bild: t.tomsickova@seznam.cz)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Erste Frühlingsgefühle in Österreich: Am Freitag klettern die Temperaturen noch einmal auf bis zu 19 Grad und die Sonne zeigt sich vielerorts. Doch die warme Phase hält nicht lange, denn schon am Wochenende ziehen immer mehr Wolken auf. Zum Wochenstart bringt dann eine Kaltfront Regen und deutlich kühlere Temperaturen.

0 Kommentare

Viel Sonne, kaum Wolken und Temperaturen von bis zu 19 Grad sorgen am Freitag für frühlingshafte Stimmung. Allerdings frischt der Wind in einigen Regionen spürbar auf – besonders in Föhntälern, am Alpenostrand und im östlichen Flachland kann es lebhafter werden. In der Früh liegen die Temperaturen noch zwischen minus zwei und plus sechs Grad.

Am Samstag zieht dann eine erste kalte Störung über den Westen und Südwesten des Landes. Dort verdichten sich die Wolken und es beginnt zeitweise zu regnen, vor allem südlich des Alpenhauptkammes sind auch Regenschauer möglich. Im Laufe des Abends sinkt in Vorarlberg dann die Schneefallgrenze auf unter 1000 Meter. Deutlich freundlicher bleibt es hingegen im Osten. Die Höchstwerte liegen zwischen milden 13 bis 19 Grad.

Österreich
Symbol wolkig
6° / 17°
4 km/h
08:09 h
40 %
Symbol wolkig
7° / 16°
14 km/h
05:26 h
50 %
Symbol heiter
5° / 18°
14 km/h
09:05 h
20 %
Symbol heiter
7° / 18°
25 km/h
09:40 h
30 %
Symbol stark bewölkt
7° / 14°
10 km/h
04:52 h
45 %
Symbol leichter Regen
8° / 12°
18 km/h
00:24 h
65 %
Symbol heiter
4° / 13°
13 km/h
10:57 h
50 %
Symbol leichter Regen
2° / 12°
9 km/h
02:41 h
65 %
Symbol heiter
3° / 16°
13 km/h
08:45 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 12°
10 km/h
04:59 h
50 %
Wien
Symbol wolkig
2° / 17°
26 km/h
07:39 h
45 %
Symbol stark bewölkt
7° / 14°
19 km/h
02:58 h
50 %
Symbol heiter
2° / 17°
8 km/h
09:21 h
15 %
Symbol wolkig
3° / 19°
10 km/h
07:59 h
45 %
Symbol bedeckt
5° / 12°
13 km/h
02:06 h
50 %
Symbol leichter Regen
6° / 10°
25 km/h
01:54 h
60 %
Symbol wolkig
2° / 11°
12 km/h
06:43 h
45 %
Symbol stark bewölkt
0° / 10°
10 km/h
03:16 h
50 %
Symbol wolkig
1° / 14°
12 km/h
08:02 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 9°
10 km/h
04:12 h
55 %
St. Pölten
Symbol wolkig
5° / 16°
12 km/h
08:23 h
40 %
Symbol heiter
5° / 17°
15 km/h
07:57 h
50 %
Symbol heiter
3° / 18°
18 km/h
08:40 h
25 %
Symbol heiter
6° / 18°
27 km/h
10:18 h
30 %
Symbol wolkig
5° / 15°
8 km/h
07:15 h
45 %
Symbol leichter Regen
6° / 12°
16 km/h
01:26 h
75 %
Symbol heiter
3° / 13°
17 km/h
10:28 h
50 %
Symbol leichter Regen
2° / 12°
12 km/h
00:37 h
65 %
Symbol wolkig
2° / 16°
14 km/h
06:43 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 12°
12 km/h
04:40 h
45 %
Eisenstadt
Symbol stark bewölkt
4° / 16°
10 km/h
03:10 h
50 %
Symbol bedeckt
7° / 11°
7 km/h
01:14 h
55 %
Symbol heiter
3° / 16°
4 km/h
09:38 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
2° / 16°
4 km/h
04:23 h
50 %
Symbol bedeckt
6° / 11°
6 km/h
01:03 h
50 %
Symbol stark bewölkt
5° / 11°
14 km/h
03:33 h
60 %
Symbol wolkig
1° / 12°
8 km/h
07:25 h
45 %
Symbol wolkig
0° / 11°
11 km/h
07:13 h
50 %
Symbol heiter
1° / 15°
12 km/h
09:26 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 9°
10 km/h
02:24 h
60 %
Linz
Symbol wolkig
3° / 17°
7 km/h
06:18 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
5° / 17°
6 km/h
05:05 h
65 %
Symbol heiter
3° / 16°
5 km/h
08:51 h
20 %
Symbol wolkig
2° / 16°
8 km/h
07:52 h
45 %
Symbol wolkig
3° / 16°
6 km/h
06:04 h
50 %
Symbol starker Regen
4° / 11°
5 km/h
00:38 h
80 %
Symbol heiter
1° / 13°
9 km/h
09:11 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
0° / 11°
6 km/h
04:25 h
60 %
Symbol wolkig
1° / 16°
9 km/h
06:54 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 13°
6 km/h
06:26 h
45 %
Graz
Symbol stark bewölkt
1° / 16°
3 km/h
05:00 h
50 %
Symbol stark bewölkt
2° / 15°
5 km/h
03:50 h
50 %
Symbol wolkig
2° / 16°
6 km/h
06:27 h
25 %
Symbol stark bewölkt
1° / 14°
8 km/h
04:18 h
50 %
Symbol stark bewölkt
2° / 15°
5 km/h
03:33 h
50 %
Symbol starker Regen
2° / 10°
5 km/h
00:21 h
75 %
Symbol wolkig
0° / 12°
6 km/h
06:36 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
-0° / 10°
8 km/h
03:15 h
60 %
Symbol wolkig
-1° / 15°
8 km/h
05:31 h
10 %
Symbol wolkig
0° / 13°
6 km/h
08:11 h
45 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
5° / 15°
5 km/h
00:43 h
50 %
Symbol leichter Regen
6° / 10°
9 km/h
01:57 h
65 %
Symbol heiter
1° / 16°
6 km/h
10:50 h
10 %
Symbol stark bewölkt
2° / 15°
8 km/h
03:32 h
50 %
Symbol bedeckt
4° / 9°
5 km/h
00:24 h
50 %
Symbol leichter Regen
4° / 10°
16 km/h
01:55 h
85 %
Symbol wolkig
2° / 9°
7 km/h
06:12 h
55 %
Symbol heiter
-1° / 11°
14 km/h
08:56 h
45 %
Symbol heiter
-1° / 15°
9 km/h
10:13 h
10 %
Symbol stark bewölkt
2° / 9°
13 km/h
04:10 h
55 %
Salzburg
Symbol bedeckt
4° / 16°
7 km/h
00:41 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
6° / 12°
7 km/h
03:01 h
50 %
Symbol heiter
2° / 18°
14 km/h
10:01 h
25 %
Symbol stark bewölkt
5° / 14°
23 km/h
02:44 h
55 %
Symbol bedeckt
3° / 12°
13 km/h
01:42 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
4° / 12°
11 km/h
05:04 h
90 %
Symbol stark bewölkt
2° / 10°
7 km/h
02:29 h
55 %
Symbol wolkig
1° / 12°
10 km/h
06:50 h
45 %
Symbol wolkenlos
-3° / 15°
9 km/h
11:29 h
30 %
Symbol wolkig
-1° / 11°
14 km/h
05:07 h
40 %
Innsbruck
Symbol leichter Regen
7° / 12°
8 km/h
00:07 h
75 %
Symbol einzelne Regenschauer
5° / 8°
6 km/h
04:40 h
65 %
Symbol wolkig
1° / 12°
10 km/h
07:46 h
45 %
Symbol Regen
3° / 6°
10 km/h
01:19 h
80 %
Symbol bedeckt
-0° / 5°
7 km/h
01:57 h
60 %
Symbol Regen
2° / 6°
11 km/h
02:38 h
90 %
Symbol bedeckt
-1° / 9°
7 km/h
01:31 h
40 %
Symbol heiter
-0° / 9°
18 km/h
08:29 h
45 %
Symbol heiter
-1° / 10°
5 km/h
10:47 h
40 %
Symbol heiter
0° / 10°
8 km/h
08:23 h
25 %
Bregenz
Wetterdaten:

Während es am Sonntag im Osten und Südosten zunächst noch sonnig bleibt, ziehen von Vorarlberg bis Salzburg sowie in Osttirol bereits dichte Wolken mit Regen auf. Im Laufe des Tages ziehen dann auch im Osten dichte Wolken auf und sorgen für teils heftige Regenschauer. Die Temperaturen reichen von etwa sieben Grad im Westen bis zu rund 17 Grad im Osten.

Der Wochenstart zeigt sich dann wieder von seiner unbeständigen Seite in ganz Österreich. Zunächst sind vor allem im Norden und Osten dichte Wolken mit Regen, später verlagern sich die Niederschläge in den Süden und Südosten. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1300 Metern, die Sonne zeigt sich nur selten. Mit Höchstwerten von acht bis 14 Grad wird es spürbar kühler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wetter
12.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
321.156 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
184.151 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
158.994 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1445 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1400 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1269 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Wetter
Nur ein Tag wird grau
Frühlingswetter pur: Sonnige Tage setzen sich fort
Bis zu 19 Grad!
Frühling kehrt ein – doch Saharastaub trübt Sonne
Sonnenschein dominiert
Frühling gibt Vollgas: 20,5 Grad in OÖ gemessen
Düster vs. sonnig
Dieser Winter spaltete Österreich in zwei Lager
Bis zu 19 Grad
Sonnige Aussichten: Frühling bleibt in Österreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf