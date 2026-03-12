Frühlingshaft mit bis zu 19 Grad: Dann kommt Regen

Erste Frühlingsgefühle in Österreich: Am Freitag klettern die Temperaturen noch einmal auf bis zu 19 Grad und die Sonne zeigt sich vielerorts. Doch die warme Phase hält nicht lange, denn schon am Wochenende ziehen immer mehr Wolken auf. Zum Wochenstart bringt dann eine Kaltfront Regen und deutlich kühlere Temperaturen.
Viel Sonne, kaum Wolken und Temperaturen von bis zu 19 Grad sorgen am Freitag für frühlingshafte Stimmung. Allerdings frischt der Wind in einigen Regionen spürbar auf – besonders in Föhntälern, am Alpenostrand und im östlichen Flachland kann es lebhafter werden. In der Früh liegen die Temperaturen noch zwischen minus zwei und plus sechs Grad.
Am Samstag zieht dann eine erste kalte Störung über den Westen und Südwesten des Landes. Dort verdichten sich die Wolken und es beginnt zeitweise zu regnen, vor allem südlich des Alpenhauptkammes sind auch Regenschauer möglich. Im Laufe des Abends sinkt in Vorarlberg dann die Schneefallgrenze auf unter 1000 Meter. Deutlich freundlicher bleibt es hingegen im Osten. Die Höchstwerte liegen zwischen milden 13 bis 19 Grad.
Während es am Sonntag im Osten und Südosten zunächst noch sonnig bleibt, ziehen von Vorarlberg bis Salzburg sowie in Osttirol bereits dichte Wolken mit Regen auf. Im Laufe des Tages ziehen dann auch im Osten dichte Wolken auf und sorgen für teils heftige Regenschauer. Die Temperaturen reichen von etwa sieben Grad im Westen bis zu rund 17 Grad im Osten.
Der Wochenstart zeigt sich dann wieder von seiner unbeständigen Seite in ganz Österreich. Zunächst sind vor allem im Norden und Osten dichte Wolken mit Regen, später verlagern sich die Niederschläge in den Süden und Südosten. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1300 Metern, die Sonne zeigt sich nur selten. Mit Höchstwerten von acht bis 14 Grad wird es spürbar kühler.
