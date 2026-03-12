Djokovic von Titelverteidiger in Krimi gestoppt

Tennis-Altstar Novak Djokovic ist am Mittwoch (Ortszeit) beim ATP-1000-Tennisturnier in Indian Wells im Achtelfinale ausgeschieden. Der Serbe unterlag dem Briten und Titelverteidiger Jack Draper nach 2:35 Stunden 4:6,6:4,6:7(5).
Der 38-jährige Djokovic hat das Turnier in Kalifornien fünfmal gewonnen, zuletzt 2016. Danach erreichte er aber kein einziges Mal mehr das Viertelfinale.
Draper ist Anfang Februar nach Ausheilung einer Armverletzung und knapp halbjähriger Pause auf die Tour zurückgekehrt.
Souverän agierte Carlos Alcaraz, der Weltranglistenerste zog mit einem 6:1,7:6(2) gegen den Norweger Casper Ruud ins Viertelfinale ein. Da bekommt er es mit dem Briten Cameron Norrie zu tun, Draper trifft auf den Russen Daniil Medwedew.
Swiatek souverän
Bei den Frauen gab die Polin Iga Swiatek in ihrem Achtelfinale gegen die Tschechin Karolina Muchova nur zwei Games ab. Aryna Sabalenka trainierte indes kurz mit einem von einem Fan zugeworfenen Brautschleier. Die Belarussin hatte sich jüngst mit Georgios Frangulis verlobt.
