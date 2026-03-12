Djokovic von Titelverteidiger in Krimi gestoppt

Swiatek souverän

Bei den Frauen gab die Polin Iga Swiatek in ihrem Achtelfinale gegen die Tschechin Karolina Muchova nur zwei Games ab. Aryna Sabalenka trainierte indes kurz mit einem von einem Fan zugeworfenen Brautschleier. Die Belarussin hatte sich jüngst mit Georgios Frangulis verlobt.