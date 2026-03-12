Vorteilswelt
Frage des Tages

Soll Heimunterricht verboten werden?

Forum
12.03.2026 10:24
Homeschooling hat in einer technologisierten Welt nicht nur Vorteile.
Homeschooling hat in einer technologisierten Welt nicht nur Vorteile.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von Peter Zeilinger
Von Peter Zeilinger

Immer mehr Eltern unterrichten ihre Kinder lieber am Esstisch als im Klassenzimmer. Doch Kritiker schlagen nun Alarm: Geht die soziale Bildung verloren? Oder brauchen Erziehungsberechtigte mehr Entscheidungsmacht? Unsere Frage vom 12. März lautet: „Unterricht daheim: Soll Homeschooling verboten werden?“

Sollte der Staat vorschreiben, wo unsere Kinder lernen, oder muss das die Entscheidung der Eltern bleiben? Ist Homeschooling eine Chance oder eine Sackgasse für die Zukunft unserer Kinder?

Teilen Sie Ihre Meinungen dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

Forum
12.03.2026 10:24
