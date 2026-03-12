Soll Heimunterricht verboten werden?

Immer mehr Eltern unterrichten ihre Kinder lieber am Esstisch als im Klassenzimmer. Doch Kritiker schlagen nun Alarm: Geht die soziale Bildung verloren? Oder brauchen Erziehungsberechtigte mehr Entscheidungsmacht? Unsere Frage vom 12. März lautet: „Unterricht daheim: Soll Homeschooling verboten werden?“
Sollte der Staat vorschreiben, wo unsere Kinder lernen, oder muss das die Entscheidung der Eltern bleiben? Ist Homeschooling eine Chance oder eine Sackgasse für die Zukunft unserer Kinder?
Teilen Sie Ihre Meinungen dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.