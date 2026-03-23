Drohbriefe! „Ich habe monatelang in Angst gelebt“

Günter Benkö ist Österreichs letzter Mohikaner – seit seinem Einsatz in Frankreich 1998 leitete kein heimischer Schiedsrichter mehr ein Spiel bei einer WM-Endrunde. Der heute 70-Jährige sprach mit der „Krone“ über das damalige Turnier, Drohbriefe nach der EM 2000, Österreichs Schiedsrichter-Wesen und wieso er den Video-Plänen der FIFA kritisch gegenübersteht.
„Beim Einlaufen ist man nervöser als sonst, die Hymnen sind etwas besonderes – aber ab dem Moment des Handshake der Kapitäne ist es ein Fußballspiel wie jedes andere“, erinnert sich Günter Benkö.
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