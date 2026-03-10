Massen an Rattengift mitten in Siedlung ausgelegt

Erst nachdem sich viele Hausbewohner beschwert hätten, seien am nächsten Tag Zettel aufgehängt worden. „Meiner Information nach reicht das rechtlich nicht. Das muss vorab passieren. Und ich möchte auch wissen, welcher Anlassfall hier so eine Fülle an Ködern rechtfertigt. Von einer Rattenplage habe ich hier nämlich noch nie was gehört.“ Auch weitere Tierhalter sorgten sich natürlich auch um ihre Hunde.