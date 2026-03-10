Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufregung in Graz

Massen an Rattengift mitten in Siedlung ausgelegt

Steiermark
10.03.2026 05:00
Die Rattenköder wurden mitten in der Siedlung ausgelegt – frei zugänglich, wie dieses Mädchen ...
Die Rattenköder wurden mitten in der Siedlung ausgelegt – frei zugänglich, wie dieses Mädchen zeigt.(Bild: zVg)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

Riesenaufregung: In einer großen Grazer Wohnsiedlung waren Dutzende Ratten-Giftköder ausgelegt worden. Was zu so heftigen Reaktionen geführt hat, dass die Aktion der beauftragten Firma sofort wieder abgebrochen wurde.

0 Kommentare

„Wir reden hier von einer Siedlung, in der Hunderte Familien leben, viele Kinder, eine Menge Hunde“, schildert eine der Anrainerinnen empört. „Und auf einmal lagen da, ohne Ankündigung oder Information, Rattenköder mit Gift. Sicher 50 bis 80 Rollen, lose, an Mauern, bei Türen, im Freien.“

Köder komplett frei zugänglich
Die Katzenbesitzerin ist fassungslos. „Nicht ,nur’ wegen der potenziell tödlichen Gefahr für die vielen Vierbeiner. Hier sind drei Kinderspielplätze, zwei Volksschulen, ein Kindergarten! Die Köder ließen sich auch einfach mitnehmen. Ich halte so etwas für verantwortungslos.“

Dutzende der Köder waren in diesem Bereich ausgelegt worden.
Dutzende der Köder waren in diesem Bereich ausgelegt worden.(Bild: zVg)

Erst nachdem sich viele Hausbewohner beschwert hätten, seien am nächsten Tag Zettel aufgehängt worden. „Meiner Information nach reicht das rechtlich nicht. Das muss vorab passieren. Und ich möchte auch wissen, welcher Anlassfall hier so eine Fülle an Ködern rechtfertigt. Von einer Rattenplage habe ich hier nämlich noch nie was gehört.“ Auch weitere Tierhalter sorgten sich natürlich auch um ihre Hunde.

Köder nach Beschwerden wieder eingesammelt
Die ausführende Firma erklärt auf „Krone“-Anfrage: „Wir wurden beauftragt, nachdem in drei der Häuser Ratten gesichtet wurden.“ Aber: „Wir haben die Köder jetzt allesamt wieder eingesammelt und entfernt. Obwohl die Aktion für einen Monat angelegt war.“ Warum? „Weil sich sicher ein Dutzend Bewohner aufgeregt hat, wir wurden auch beschimpft. Jetzt bekämpfen wir nur noch gezielt und punktuell.“

Zitat Icon

Hier sind drei Kinderspielplätze, zwei Volksschulen, ein Kindergarten! Die Köder ließen sich auch einfach mitnehmen. Ich halte so etwas für verantwortungslos.

Eine Anrainerin

Was die zuständige ÖWG bestätigt: Die „präventive Auslegung“ hätte zu „starken emotionalen Reaktionen“ geführt. Selbstverständlich werde man die Situation aber weiter genau beobachten.

Sollte ein Haustier Gift erwischen, muss es, so raten die Veterinäre, bei Symptomen sofort in die Praxis gebracht werden. Das kann von blutigem Durchfall über Erbrechen bis zu Krämpfen reichen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
10.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.092 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
265.615 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
249.748 mal gelesen
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2795 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2274 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1306 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf