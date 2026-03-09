Steirer-Mädls sind in der nächsten Runde

Am Samstag überzeugten Sophia und Valentina aus dem Bezirk Murau bei der beliebten Castingshow „The Voice Kids“ mit ihrem Gesangstalent. Alle vier Coaches wollten die beiden 13-Jährigen in ihrem Team begrüßen.
Sensationeller Auftritt von Valentina Knapp und Sophia Kobald bei der TV-Castingshow „The Voice Kids“. Die beiden Mädls begeisterten mit ihrer Version von „Schwesterherz“ der Band Klima die Juroren und sangen sich in die Herzen eines Millionenpublikums. Die komplette Jury mit Michael Patrick Kelly, Álvaro Soler, Leony und den Zwillingen Heiko und Roman Lochmann (HE/RO) drehte sich um und wollte die talentierten jungen Steirerinnen in ihrem Team haben.
Letztlich entschieden sich Valentina und Sophia für die beiden Brüder, die einst als „Lochis“ die Streamingplattform YouTube eroberten – mit ihnen werden sie nun für die kommenden Auftritte brav trainieren. Am kommenden und übernächsten Wochenende laufen noch die „Blind Auditions“ der 14. Staffel auf Sat.1.
