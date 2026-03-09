Steirer-Mädls sind in der nächsten Runde

Sensationeller Auftritt von Valentina Knapp und Sophia Kobald bei der TV-Castingshow „The Voice Kids“. Die beiden Mädls begeisterten mit ihrer Version von „Schwesterherz“ der Band Klima die Juroren und sangen sich in die Herzen eines Millionenpublikums. Die komplette Jury mit Michael Patrick Kelly, Álvaro Soler, Leony und den Zwillingen Heiko und Roman Lochmann (HE/RO) drehte sich um und wollte die talentierten jungen Steirerinnen in ihrem Team haben.