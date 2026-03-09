Vorteilswelt
„The Voice Kids“

Steirer-Mädls sind in der nächsten Runde

Steiermark
09.03.2026 17:02
Sophia (li.) und Valentina eroberten die Jury.
Sophia (li.) und Valentina eroberten die Jury.(Bild: Joyn/Richard Hübner)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Am Samstag überzeugten Sophia und Valentina aus dem Bezirk Murau bei der beliebten Castingshow „The Voice Kids“ mit ihrem Gesangstalent. Alle vier Coaches wollten die beiden 13-Jährigen in ihrem Team begrüßen.

0 Kommentare

Sensationeller Auftritt von Valentina Knapp und Sophia Kobald bei der TV-Castingshow „The Voice Kids“. Die beiden Mädls begeisterten mit ihrer Version von „Schwesterherz“ der Band Klima die Juroren und sangen sich in die Herzen eines Millionenpublikums. Die komplette Jury mit Michael Patrick Kelly, Álvaro Soler, Leony und den Zwillingen Heiko und Roman Lochmann (HE/RO) drehte sich um und wollte die talentierten jungen Steirerinnen in ihrem Team haben.

Heiko und Roman Lochmann (HE/RO) durften Sophia und Valentina in ihrem Team begrüßen.
Heiko und Roman Lochmann (HE/RO) durften Sophia und Valentina in ihrem Team begrüßen.(Bild: Christoph Köstlin)

Letztlich entschieden sich Valentina und Sophia für die beiden Brüder, die einst als „Lochis“ die Streamingplattform YouTube eroberten – mit ihnen werden sie nun für die kommenden Auftritte brav trainieren. Am kommenden und übernächsten Wochenende laufen noch die „Blind Auditions“ der 14. Staffel auf Sat.1.

Steiermark
09.03.2026 17:02
Steiermark

