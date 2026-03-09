Steirer haben mehr Appetit auf Bio-Lebensmittel

Produzieren im Einklang mit der Natur, Verzicht auf Kunstdünger und chemischen Pflanzenschutz, artgerechte Tierhaltung sind die Grundpfeiler, und damit war „unser Weg nicht immer einfach. Er verlangt Mut, Idealismus und Durchhaltevermögen“, betont Thomas Gschier, Obmann von Bio Ernte Steiermark, beim Festakt zum Jubiläum. 1980 hatten sich 30 Betriebe zum Bio-Verband zusammengetan, „1990 waren es 100, 1994 schon mehr als 500“, schildert Geschäftsführer Sepp Renner. Mit dem EU-Beitritt und Förderungen („die Bio-Produktion kostet weit mehr als man an den Kunden weiter geben kann“) schoss die Zahl auf 2000, jetzt liegt diese bei 4000.