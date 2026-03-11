Burgenländer-Treff in Wien feiert Jubiläumsfest

Im Bierlokal „Hawidere“in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus wird ab Donnerstag zur Party geladen. Gefeiert wird das 25-jährige Bestehen.
Am 16. März 2001 eröffnete der Moschendorfer Adalbert Windisch sein Lokal in der Ullmannstraße im 15. Bezirk. Von Beginn an wurde es auch zu einem beliebten Treff für die Burgenländer in Wien, egal, ob sie in der Bundeshauptstadt wohnen oder nur zu Besuch sind. Die alte Lamperie an den Wänden und ein uralter Holzboden sorgen im Lokal für eine angenehme Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Die vielfältigen Bierspezialitäten und die Burger erfreuen sich bei den Besuchern stets großer Beliebtheit.
„Ich bedanke mich bei all unseren Gästen, die uns über die Jahre die Treue gehalten haben“, meint Hausherr Windisch zum 25-jährigen Bestandsjubiläum. Gefeiert wird von Donnerstag bis Samstag. Täglich gibt es einen Holzfassanstich und Live-Musik bei freiem Eintritt. „Unser Team freut sich besonders auf den Auftritt der Zahoracka Banda aus dem Burgenland“, erklärt Windisch. Alle Infos zum Festprogramm gibt’s auf www.hawidere.at
