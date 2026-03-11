Burgenländer-Treff in Wien feiert Jubiläumsfest

Am 16. März 2001 eröffnete der Moschendorfer Adalbert Windisch sein Lokal in der Ullmannstraße im 15. Bezirk. Von Beginn an wurde es auch zu einem beliebten Treff für die Burgenländer in Wien, egal, ob sie in der Bundeshauptstadt wohnen oder nur zu Besuch sind. Die alte Lamperie an den Wänden und ein uralter Holzboden sorgen im Lokal für eine angenehme Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Die vielfältigen Bierspezialitäten und die Burger erfreuen sich bei den Besuchern stets großer Beliebtheit.